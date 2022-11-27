تكنولوجيا: «إى فاينانس» تقود التحول الرقمى فى مصر

القاهرة - سامية سيد - المجموعة تشارك فى إعداد منظومة الفاتورة الإلكترونية والتأمين الصحى الشامل.. وإيراداتها تقترب من 2 مليار جنيه فى 9 شهور

تقود مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، التحول الرقمى فى مصر من خلال مشاركتها فى تنفيذ كبرى المشروعات بالشراكة مع الدولة وأبرزها منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتأمين الصحى الشامل، ما يسهم فى نمو الاقتصاد الوطنى وتعظيم العائد للمجموعة، وفى الوقت نفسه تتوسع الشركة فى البنية الأساسية لمنظومة خدمات الحوسبة السحابية مما سيعزز من القيمة الفائقة التى تقدمها لعملائها.

نجحت شركة e-Taxe فى ضوء المبادرات التى تقدمها الحكومة لتحفيز الأنشطة والشركات على تسجيل أعمالها ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة، فى إطلاق منظومة الإيصال الإلكترونى، وأصبحت الشركة منذ نوفمبر الجارى المزود الوحيد لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتبذل جهودا حثيثة للانتهاء من رقمنة جميع فواتير المعاملات بين الشركات، وإيصالات المعاملات بين الشركات والمواطنين، وأصدرت منصة الفاتورة الإلكترونية منذ تأسيسها أكثر من 400 مليون فاتورة، بما يزيد على مليون فاتورة يوميا.

وفى مسار مواز تسعى شركة e-Health بكل اجتهاد لتحقيق أكبر استفادة من شراكتها الاستراتيجية مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لخدمة مواطنينا الذين يصل تعدادهم إلى 100 مليون نسمة من خلال دمجهم فى برنامج التأمين الصحى الشامل، والذى يتضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، وقد أبرمت المجموعة أول عقد لتوفير بطاقات التأمين الصحى الشامل لنحو 6 ملايين مواطن فى خمس محافظات مختلفة، بتغطية تشمل 140 وحدة طبية.

أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ثقته فى قدرة المجموعة على ختام العام الجارى بنتائج إيجابية قوية، مشددا على أن اقتصادنا الوطنى يحظى بالعديد من مقومات وركائز النمو، وثمن السياسات الاقتصادية التى تتبناها الدولة، والتى من شأنها تحقيق نمو اقتصادى على نحو مستدام، مشيرا إلى أن قيام البنك المركزى بتحرير أسعار الصرف ورفع الفائدة سيسهم بصورة كبيرة فى استقرار اقتصادنا الوطنى.

وارتفعت إيرادات مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فى فترة أول تسعة أشهر من عام 2022 المنتهية فى 30 سبتمبر من العام الجارى بمعدل سنوى 49.1% لتسجل 1.9 مليار جنيه تقريبا خلال أول تسعة أشهر من عام 2022، مدعومة بالأداء القوى الذى أحرزته أغلب الشركات التابعة ونتج عن ذلك نمو الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة سنوية 67.7% لتسجل 878.1 مليون جنيه، وصاحب ذلك ارتفاع هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بواقع 5.0 نقطة مئوية ليسجل 45.3% خلال نفس الفترة، وارتفع صافى الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوى 79.4% ليسجل 682.5 مليون جنيه، مصحوبا بنمو هامش صافى الربح بواقع 5.9 نقطة سنوية ليسجل 35.2% خلال نفس الفترة.

وخلال الربع الثالث من عام 2022 منفردا، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوى 71.0% لتبلغ 675.8 مليون جنيه، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 111.6% لتبلغ 316.5 مليون جنيه، مصحوبا بارتفاع هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بواقع 9.0 نقطة مئوية ليسجل 646.8% خلال نفس الفترة، وتضاعف صافى الربح بعد حقوق الأقلية ليسجل 202.8 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجارى، مصحوبا بارتفاع هامش صافى الربح بواقع 4.3 نقطة مئوية ليبلغ 30% مقابل 25.7% خلال نفس الفترة من العام الماضى.