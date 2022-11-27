شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أورنچ تواصل دعم الاقتصاد.. الشبكة الأولى بمصر تضخ 4 مليارات جنيه استثمارات فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيمن أميرى: نقدم أفضل خدمات الصوت ونقل البيانات.. ولدينا أكثر من 8500 محطة تقوية

تحتفل شركة اورنچ العام المقبل بمرور ربع قرن على انطلاقها فى السوق المصرى، باستثمار 4 مليارات جنيه لتطوير الشبكة للحفاظ على ريادتها كأسرع شبكة محمول فى مصر، إضافة إلى زيادة استثماراتها فى مجال البيانات الرقمية والخدمات المالية، ودعم القطاع التعليمى والصحى ومشاريع رواد الأعمال والشركات الناشئة وتوفير الدعم المادى والمعنوى للمرأة والفئات الأكثر احتياجا، ونجحت الشركة فى إجراء تجارب الجيل الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة.. وتحاور «الخليج 365» مسئولى الشركة الأستاذ هشام مهران نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال بشركة اورنچ مصر، والمهندس أيمن أميرى نائب الرئيس التنفيذى لقطاع التكنولوجيا بالشركة.



كم يبلغ حجم الاستثمارات الجديدة لشركة اورنچ فى عام 2023؟ كم يبلغ حجم الاستثمارات الجديدة لشركة اورنچ فى عام 2023؟ هشام مهران: تعتزم شركة اورنچ ضخ حزمة استثمارات تصل قيمتها إلى نحو 4 مليارات جنيه، لدعم وتحسين الشبكة، كما نعتزم تنويع المحفظة الاستثمارية فى عدد من المجالات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحقيق معدلات نمو طموحة على مستوى الإيرادات والأنشطة التشغيلية. ما هى أبرز استثمارات اورنچ خلال الفترة المقبلة؟ ما هى أبرز استثمارات اورنچ خلال الفترة المقبلة؟ هشام مهران: تركز شركة اورنچ على تعزيز استثماراتها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق معدلات نمو طموحة على مستوى الإيرادات والأنشطة التشغيلية، وفى سبيل ذلك تعتزم الشركة زيادة استثماراتها فى مجال البيانات الرقمية والخدمات المالية خاصة مع النمو الكبير فى قطاع الإنترنت وارتفاع معدلات استخدامه بشكل قياسى خلال الفترة الماضية إلى جانب دعم خدماتنا المقدمة بتكنولوجيا الجيل الرابع للمحمول بسبب معدلات النمو الملحوظة فى استخدام الإنترنت على شبكتنا.

كما سنواصل باستدامة فى دعم القطاع التعليمى والصحى ومشاريع رواد الأعمال والشركات الناشئة وتوفير الدعم المادى والمعنوى للمرأة والفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى ذلك نعمل على تحقيق أهداف مجموعة اورنچ العالمية، والتى تهدف إلى الوصول لنسبة صفر لانبعاثات غاز الكربون بحلول عام 2040، كما تلتزم اورنچ مصر بتطوير حلول وابتكارات جديدة لإنجاز المزيد بطاقة أقل وترشيد الاستهلاك فى شبكاتها ومبانيها وعملياتها، كما تركز على تسخير موارد الطاقة المتجددة المتوافرة فى هذا الاتجاه.



ما هى التحديات والفرص التى تراها الشركة فى السوق المحلى؟ ما هى التحديات والفرص التى تراها الشركة فى السوق المحلى؟ هشام مهران: التحدى الآن فى سوق الاتصالات هو التوسع فى خدمات البيانات، خاصة مع النمو المتضاعف فى استخدامها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى التوسع فى الاستثمار فى الخدمات المالية الرقمية، وتوفير التطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن الذكية، وتقديم حلول مبتكرة، وإتاحة الخدمات الذكية بما يساهم فى الدفع قدما بعمليات الشمول المالى، وهناك تحد آخر وهو العمل على التطوير الدائم للبنية التحتية، حيث إنها أساس صناعة الاتصالات ويعتمد عليها الجميع من أجل تقديم الخدمات المتنوعة للمواطن من حيث جودة الخدمة والسعر.

فى الوقت نفسه السوق المصرى سوق واعد ملىء بالفرص، واقتصاده قادر على مواجهة التحديات، والدليل على ذلك ما تشهده مصر من جهود ومشروعات قومية تعكس الإرادة القوية للدولة لبناء مصر الحديثة، وتبرهن على أننا نسير على الطريق الصحيح فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى واستراتيجية ورؤية مصر الرقمية والتنمية المستدامة 2030.

هناك فرص يجب اقتناصها من قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة وإدارة الأعمال عن بعد مما يحتم بذل المزيد من الجهد والاستثمارات لاستيعاب الطلب المتنامى على خدمات الاتصالات والتوسع فى تعظيم قدرات الشبكات.



ما هى الخدمات التى تراها اورنچ فرس رهان خلال الفترة المقبلة؟ وكيف تتوسع بها الشركة؟ ما هى الخدمات التى تراها اورنچ فرس رهان خلال الفترة المقبلة؟ وكيف تتوسع بها الشركة؟ هشام مهران: فرس الرهان فى سوق الاتصالات خلال العام المقبل سيكون فى خدمات التحول الرقمى وتحويل الأموال عبر المحمول وتكنولوجيا الحوسبة السحابية وخدمات المدن الذكية وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى التوسع فى تعظيم قدرات الشبكات.

علاوة على ذلك لا بد ألا ننسى أهمية تأمين البيانات والتى نوليها اهتماما كبيرا، حيث نعتمد على أفضل تحالفات فى حلول أمن البيانات والأمن السيبرانى، لتقديم حلول تفصيلية للعملاء حسب احتياجاتهم وقطاعاتهم المختلفة، وأصبح لدى اورنچ الآن قطاع متخصص فى حلول الأمن السيبرانى ونقدم أفضل الحلول التأمينية، ولذلك فإن خبراتنا العالمية وحلولنا الذكية فى هذا المجال منحتنا القدرة للتوجه إلى الهيئات بحلول غير تقليدية لتأمين البيانات خاصة فى قطاع الخدمات المالية.



ماذا عن آخر تطورات مركز الداتا سنتر فى العاصمة الإدارية الجديدة؟ ماذا عن آخر تطورات مركز الداتا سنتر فى العاصمة الإدارية الجديدة؟ هشام مهران: انتهت اورنچ من تنفيذ المرحلة الأولى من مركز البيانات «داتا سنتر» بالعاصمة الإدارية فى موعدها، وجار استكمال المشروع. ما هى أبرز الخدمات الجديدة التى تعمل الشركة على توفيرها خلال العام المقبل؟ ما هى أبرز الخدمات الجديدة التى تعمل الشركة على توفيرها خلال العام المقبل؟ هشام مهران: سيشهد العام المقبل العديد من الخدمات الجديدة المتطورة فى عدة مجالات منها على سبيل المثال لا الحصر، الخدمات المتعلقة بالمبانى الذكية «الإدارية والسكنية»، الموانئ الذكية، الأمن السيبرانى، وكذلك فى مجالات النقل والمواصلات. هل هناك شراكات مستهدفة مع مؤسسات دولية أو مصرية لزيادة الخدمات المقدمة للعملاء؟ هل هناك شراكات مستهدفة مع مؤسسات دولية أو مصرية لزيادة الخدمات المقدمة للعملاء؟ هشام مهران: بالطبع ستكون هناك شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات ومؤسسات محلية ودولية مثلما شهد هذا العام شراكات وتعاونا بين الشركة ووزارة العدل فى مجال الشهر العقارى، وكذلك التعاون مع شركة إيجيبت تراست لنشر خدمات التوقيع والختم الإلكترونى، وبرنامج «إنجز» المقدم من شركة ضمان لتقديم الدعم المالى للشركات الصغيرة والمتوسطة فى إطار مبادرة الـ5 % من البنك المركزى. ما نسبة الإقبال على «اورنچ كاش»؟ ما نسبة الإقبال على «اورنچ كاش»؟ هشام مهران: حقق الإقبال على خدمات «اورنچ كاش» كل المستويات التى استهدفتها الشركة بفضل المميزات العديدة التى تتضمنها الخدمة، وفى ظل الشراكات التى عقدناها مع شركات عريقة ومتخصصة فى كل ما يتعلق بالمدفوعات الرقمية فى مصر.

مع ذلك، نتوقع أيضا تحقيق طفرة فى المستقبل القريب فيما يتعلق بعدد المشتركين الجدد فى خدمات اورنچ كاش، حيث تستهدف الشركة حاليا ترسيخ مكانة اورنچ كاش كخدمة دفع رقمى رائدة فى مصر، وتمكينها من تقديم جميع الخدمات الاستراتيجية التى تساعد العملاء على اغتنام كل الفرص المتاحة فى السوق من خلال منصة مستقرة وموثوقة ومعتمدة وفقا لأعلى المعايير العالمية من حيث التقنية والأمان.



هل تحتاج الشركة لترددات إضافية فى الوقت الحالى لتحسين خدماتها؟ هل تحتاج الشركة لترددات إضافية فى الوقت الحالى لتحسين خدماتها؟ أيمن أميرى: حصلت الشركة بالفعل على حزمة ترددات جديدة خلال الربع الأول من هذا العام بعرض 30 ميجاهرتز ضمن الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وبلغت قيمة الترددات الجديدة 440 مليون دولار، ومن المنتظر أن تسهم فى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة فى السوق المصرى من خدمات صوتية وخدمات نقل بيانات بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها. كم يبلغ عدد محطات شركة اورنچ، وما هى خطط توسعاتكم فى زيادة عدد محطات المحمول؟ كم يبلغ عدد محطات شركة اورنچ، وما هى خطط توسعاتكم فى زيادة عدد محطات المحمول؟ أيمن أميرى: بلغ إجمالى عدد محطات شركة اورنچ أكثر من 8500 محطة، و85 % من إجمالى المحطات تدعم خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع، كما تم إنشاء 750 محطة محمول جديدة لتقديم خدمات الأجيال الثانى والثالث والرابع للاتصالات حتى نهاية عام 2022، وقد تم إنجاز أكثر من 91 % منها حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالى، وتعمل اورنچ على التوسع فى جميع أنحاء الجمهورية والتركيز على مناطق الصعيد والدلتا، بالإضافة إلى المدن والطرق الجديدة.

أما بالنسبة لزيادة عدد محطات المحمول فإن تغطية شبكة اورنچ موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، وهناك مناطق ذات تغطية حديثة، وأخرى تمت زيادة طاقتها، وستتجه الشركة خلال الفترة المقبلة إلى التركيز على القرى والنجوع الكائنة فى الدلتا والصعيد، وتعزيزها بالشبكات وخدمات نقل البيانات «الداتا»، وأيضا المناطق التى تحوى كثافة سكانية تزيد على 5 آلاف، هذا إلى جانب زيادة القدرة الاستيعابية للمحطات فى بعض المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالى، لنحافظ على صدارتنا فى سرعة نقل البيانات، وهو أهم ما يميز اورنچ، حيث أثبتت التقارير المحلية والدولية التفوق الملحوظ لاورنچ على منافسيها من حيث جودة خدمات الداتا المقدمة للعملاء، وكان آخرها جائزة Ookla للعام الخامس على التوالى عبر تطبيق Speedtest، حيث تستثمر الشركة بشكل دائم من أجل تطوير وتحديث شبكاتها وبنيتها التحتية.



ما المناطق التى تم رفع مستوى الاتصالات بها بناء على تقرير تنظيم الاتصالات؟ ما المناطق التى تم رفع مستوى الاتصالات بها بناء على تقرير تنظيم الاتصالات؟ أيمن أميرى: لا تدخر الشركة جهدا فى رفع جودة الخدمات المقدمة إلى عملائنا، ويأتى ذلك عبر تطبيق منظومة متكاملة لمراقبة الجودة سواء عبر مراكز التحكم بمقرات الشركة أو عبر القياسات الميدانية فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وفى إطار نفس المنظومة تعتبر التقارير الصادرة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمثابة أحد المؤشرات لرفع كفاءة الخدمة فى أى منطقة سواء ما يتعلق منها بالخدمات الصوتية أو خدمات نقل البيانات وبالطبع نتابع التقارير الدورية التى يوضح فيها جهاز تنظيم الاتصالات المناطق التى تحتاج إلى تقوية، ونقوم على الفور بدارسة تلك التقارير التى تساعدنا فى تغطية جميع المناطق المتأثرة على مستوى الجمهورية، وبالطبع نعمل على التواصل بصفة منتظمة مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ضمن آلية تهدف إلى الوصول بجودة الخدمة إلى المستوى الذى يرضى عملاءنا.



هل هناك اتجاه لاستحداث شكل جديد للأبراج؟ هل هناك اتجاه لاستحداث شكل جديد للأبراج؟ أيمن أميرى: هناك تحديث دائم لشكل الأبراج، بالإضافة لشكل الأبراج المتعارف عليه، حيث تم استحداث أبراج على شكل النخل ليتماشى مع الشكل الجمالى فى بعض المناطق والأماكن، وأيضا تم استحداث أشكال أخرى من أبراج على شكل أعمدة إنارة وأعمدة إعلانات وأعلام.

كما تتم دراسة استحداث شكل آخر يطبق فى العاصمة الإدارية، وجار العمل على استحداث شكل جديد معد خصيصا للتركيب ببعض الأماكن بالعاصمة الإدارية الجديدة يكون تشاركيا بين الشركات الأربع ويماثل النموذج المعد بالعاصمة.





هل هناك تطورات فى تقديم خدمات الجيل الخامس فى مصر وإجراء تجارب بالعاصمة الإدارية؟أيمن أميرى: اورنچ مصر كانت أول شبكة تقوم بالتوقيع على رخصة الجيل الرابع، وهذا من المبادئ الرئيسية لسياسة شركة اورنچ العالمية أن تكون من أوائل الشركات لتقديم أحدث التكنولوجيات، وبالفعل كانت شبكات اورنچ حول العالم من أوائل الشبكات التى أدخلت خدمات الجيل الخامس، وقد قامت شركة اورنچ مصر بأول تجربة للجيل الخامس بالعاصمة الإدارية، وتمت بنجاح.