شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات محلية وعالمية تشارك بالدورة الـ26 من معرض Cairo ICT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأحد الدورة السادسة والعشرون من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا فى الشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة شركات محلية وعالمية ومسؤولين من كبار قادة شركات التكنولوجيا العملاقة حول العالم.

تشهد دورة العام الجارى إقامة عدة معارض ومؤتمرات تكنولوجية متخصصة مصاحبة، تضم النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمى PAFIX، والنسخة الثامنة من معرض ومؤتمر تكنولوجيا الأمن والسلامة العامة DSS، والنسخة الأولى من معرض ومؤتمر تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

كما تشهد الفعاليات، النسخة الأولى من معرض ومؤتمر تكنولوجيا التأمين INSURETECH والنسخة السابعة من ملتقى الإبداع وساحة الابتكار Startup Africa، والتى ستقام تحت مظلة النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية، كما يعقد وللمرة الأولى فى دورة هذا العام مؤتمر تكنولوجيا التصنيع ManuTech تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.