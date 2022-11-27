شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح حفرية "إكثيوصور" عمرها 180 مليون سنة للبيع فى مزاد.. اعرف سعرها المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الحفريات المكتشفة للحيوانات المنقرضة، خاصة الديناصورات بفصائلها المختلفة، زخم واهتمام كبير بتفاصيلها يتضح من خلال المزايدات الهائلة بملايين الدولارات لاقتنائها، وفى هذا الصدد، من المتوقع أن تباع الحفرية الكاملة لزواحف بحرية عمرها 180 مليون عام بأكثر من 500 ألف جنيه إسترلينى فى مزاد علنى.

الحفرية المعروضة للبيع هى هيكل عظمى لإكثيوصور - وهو حيوان مفترس من العصر الجوراسى يبلغ طوله حوالى ثمانية أقدام (2.4 متر) - وقد تم حفظه فى طين كربونى ناعم قبل أعمال التنقيب فيه، واكتشفت هذه العينة فى تكوين جيولوجى فى لورين بفرنسا فى أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، أثناء إنشاء خط سكة حديد TGV عالى السرعة، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

نظرًا لأن غالبية أحافير الإكثيوصورات الكاملة تنتمى إلى المتاحف، فإن تلك التى تظهر فى السوق الخاصة عادة ما تفرض أسعارًا عالية، ويُباع هذا الجهاز فى Bonhams فى باريس، يوم 13 ديسمبر، ومن المتوقع أن يصل إلى مئات الآلاف.

من جانبها، قالت كلوديا فلوريان، المديرة الاستشارية لقسم التاريخ الطبيعى فى بونهامز: "هذا الهيكل العظمى مكتمل للغاية بإجمالى أكثر من 80 بالمائة من العظام الأصلية"، وهذه هى المرة الأولى التى يتم فيها عرض عينة كاملة مثل هذه - وجدت فى فرنسا - فى مزاد، وأضافت: "العينات الكاملة والمحفوظة جيدًا نادرة".



إكثيوصور



الكشف عن حفرية إكثيوصور

وتميل بعض العينات الأكثر شهرة إلى التسطيح فى رواسب الطين والصخور، لذلك من النادر جدًا العثور على مثال كهذا، حيث لا يتم تمثيل الهيكل العظمى جيدًا فحسب، بل يتم الحفاظ على العظام فى ثلاثة أبعاد، وكانت Ichtyhosaurs - التى تعنى "عظايا الأسماك" فى اليونانية - نوعًا من الزواحف التى ازدهرت فى الفترات الترياسية والجوراسية والطباشيرى بين 252 و 90 مليون سنة مضت، واللذن نشأوا من المحيط، وانتقلوا إلى الأرض قبل أن يتطوروا فى النهاية إلى الماء.

تشتهر هذه الفصيلة بشكلها الشبيه بالأسماك، والتى تشبه الدلافين الحالية، ولكن غالبًا ما يُساء تعريفها على أنها ديناصورات تسبح، وعثر على أول هيكل عظمى كامل للإكثيوصورات فى لايم ريجيس، دورست، فى عام 1811، بواسطة عالمة الحفريات الإنجليزية مارى أنينج، البالغة من العمر 12 عامًا، وفى عام 1840، أدخل عالم الأحياء الإنجليزى السير ريتشارد أوين رتبة الإكثيوصوريا، واليوم تم التعرف على حوالى 80 نوعًا.



العلماء المشاركون فى الكشف عن الحفرية



تصوير الإكثيوصور

الأحفورة المعروضة للبيع بالمزاد هى واحدة من أكثر الحفريات المحفوظة جيدًا وتمثيلًا كاملاً من نوعها، وحفرت آلاف العظام بشكل فردى وإعادة بنائها من أجل إنشائها، قبل تركيبها على حامل نحاسى، بدورها، قالت فلوريان: "المهارة والدقة غير العادية لم تمكنا فقط من استخراج العظام المتحجرة واحدة تلو الأخرى من مصفوفتها، بل مكنت أيضًا من إعادة بناء الهيكل العظمى ثلاثى الأبعاد".

لم يتم إعادة بناء سوى حفنة من الإكثيوصورات بهذه الطريقة، وتمثل هذه العينة الفردية أكثر من عامين من العمل من قبل متخصص، وهذا النوع من الإكثيوصور، على وجه الخصوص، stenopterygius، لم يتم دراسته بعمق وهناك القليل جدًا من المؤلفات حوله، ويمثل هذا البيع فرصة فريدة ومثيرة للاهتمام للبحث العلمى من قبل متحف أو جامع خاص.

وفى مايو الماضى، تبين أن حفرية إكثيوصورات عمرها 139 مليون عام اكتُشفت فى تشيلى كانت حاملاً بالعديد من الأطفال وقت وفاتها، وجرى اكتشاف بقايا المخلوق المسمى Fiona، من قبل الباحثين من ذوبان نهر جليدى فى أعماق باتاغونيا، وأضاف الاكتشاف إلى الدليل على أن الإكثيوصورات أنجبت صغارًا على عكس الديناصورات التى تبيض.



جزء من حفرية الإكثيوصور



حفرية إكثيوصور عمرها 180 مليون سنة



ذيل الإكثيوصور

اكتشفت أول أحفورة إكثيوصورات حامل معروفة فى عام 1749 وتم وصفها علميًا فى عام 1842، وكانت أكبر أحفورة كاملة تم توثيقها على الإطلاق بطول 11 قدمًا (3.5 مترًا)، فيما عثر على حفرية أخرى للإكثيوصورات فى عام 2021 فى قاع خزان مياه روتلاند فى ميدلاندز، ورُحب بها كأحد أعظم الاكتشافات فى تاريخ الحفريات البريطانى.

كان أكبر وأكمل هيكل عظمى تم العثور عليه فى المملكة المتحدة، بطول 32 قدمًا (10 أمتار)، وجمجمة تزن طنًا، وعاشت العينة منذ ما يقرب من 180 مليون عام، وعثر عليها أثناء تجفيف الخزان لتحسين موطن تكاثر الطيور، واضطر فريق من خبراء علم الحفريات من جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى إزالة الهيكل العظمى العملاق باستخدام جرار.



علماء يحددون موقع حفرية إكثيوصور



مشهد كامل للإكثيوصور



موقع اكتشاف الحفرية