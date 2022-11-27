علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: واتس آب يتيح لمستخدمي الأجهزة المكتبية مشاركة "جهات الاتصال"

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القاهرة - سامية سيد - بدأت منصة الرسائل واتس آب طرح القدرة على مشاركة بطاقات جهات الاتصال عبر Windows beta، حيث تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين مشاركة بطاقات جهات الاتصال في نفس خانة مشاركة الدردشة ، وفقًا لتقارير WABetaInfo.

 

وستظهر نقطة الدخول "جهات الاتصال" إذا تم تمكين الميزة بالفعل لحساب المستخدم على WhatsApp، وباستخدام هذه الميزة ، عندما يشارك المستخدم بطاقة جهة اتصال ، يمكن للمستلم إضافتها بسهولة إلى دفتر العناوين الخاص به.

 

وقدت م نشر القدرة على مشاركة بطاقات الاتصال لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي بعد تنزيل WhatsApp beta لتحديث Windows 2.2247.2.0 ، وفقًا للتقرير، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، أطلقت منصة المراسلة القدرة على إنشاء استطلاعات الرأي على Windows beta.

 

ولإنشاء استطلاع ، يجب على المستخدمين النقر فوق أيقونة إرفاق بجوار شريط الدردشة ويمكنهم رؤية خيار الاستطلاع، كذلك فإن الميزة مشفرة من طرف إلى طرف ، مما يعني أن الأشخاص الآخرين في نفس المحادثة فقط يمكنهم قراءتها والرد عليها. وهي متاحة لكل من الدردشات الفردية والجماعية.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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