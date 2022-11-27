شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. طريقة ترجمة النص باستخدام الكاميرا على جهاز iPad عبر IPADOS 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضيف آبل كل عام العديد من الميزات الجديدة التي تجعل تطبيقات الطرف الثالث غير ضرورية، من الشائع جدًا استخدام مصطلح "Sherlocking" الذي يعود إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما أضافت الشركة ميزة بحث محلية، مما جعل تطبيق Sherlock عديم الفائدة.

هذا العام أدخل iOS 16 و iPadOS 16 تحسينات على تطبيق الترجمة.

يتضمن ذلك دعم المزيد من اللغات والقدرة على ترجمة النص باستخدام كاميرا الجهاز. أضافت Apple تطبيق الترجمة الخاص بها إلى iPad لأول مرة مع iPadOS 15. الآن مع iPadOS 16 ، الذي تم تقديمه للجمهور في أكتوبر ، أضافت الشركة المزيد من الميزات المتعلقة بالترجمة إلى نظام التشغيل آيباد.

يعمل التطبيق بنفس طريقة عمل التطبيقات المنافسة الأخرى مثل Google Translate. يمكن للمستخدمين كتابة نص بلغة ما وترجمته إلى لغة أخرى بسرعة. توفر خدمة الترجمة من Apple أيضًا ميزة "محادثة" التي تستخدم ميكروفون الجهاز لاكتشاف وترجمة محادثة إلى لغتين.

كيفية ترجمة النص باستخدام كاميرا آبفون وآيباد

هناك طريقتان متميزتان لترجمة النص باستخدام الكاميرا في iOS 16 و iPadOS 16.

الطريقة الأولى -

الطريقة الأولى هي استخدام تطبيق الترجمة. فيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتباعها:

الخطوة 1: افتح تطبيق الترجمة.

الخطوة 2: انقر فوق علامة التبويب الكاميرا المرئية على الجانب الأيسر من الشاشة.

الخطوة 3: حدد لغة النص واللغة التي ترغب في الترجمة إليها.

الخطوة 4: وجه الكاميرا إلى النص والتقط صورته.

بعد ذلك سيقوم تطبيق الترجمة بتراكب النص الأصلي مع الترجمة.

يمكنك النقر فوق النص لنسخه أو إضافته إلى المفضلة.

الطريقة الثانية -

إليك طريقة أخرى لترجمة النصوص باستخدام الكاميرا مع iPadOS 16

الخطوة 1: افتح تطبيق الكاميرا بجهازك.

الخطوة 2: وجّه الكاميرا إلى النص الذي ترغب في ترجمته.

الخطوة 3: اضغط على زر تحديد النص الذي سيكون مرئيًا على الجانب الأيمن من الشاشة.

الخطوة 4: اختر النص واضغط على ترجمة.

تمامًا كما هو الحال في تطبيق الترجمة يمكنك تحديد اللغة التي ترغب في ترجمة النص إليها.

يمكنك بسهولة نسخ النص إلى تطبيق آخر.

تجدر الإشارة إلى أن كل هذه الخطوات تعمل مع كل من iPhone و iPad بأحدث إصدار من iOS و iPadOS.