علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: لهذا السبب لا تدعم سماعات AirPods إحدى أكبر ميزات أبل Music

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القاهرة - سامية سيد - مرت ست سنوات منذ إطلاق أول AirPods، وفي حين أن مظهر AirPods ظل كما هو إلى حد كبير ، إلا أن التكميلات قد أدخلت تحسينات ، ولكن كان هناك قيد واحد يزعج بعض المستخدمين، سواء كانت AirPods Max المتميزة، أو AirPods Pro 2 المعلن عنها حديثًا ، أو AirPods (الجيل الثالث) ، فكلها تدعم فقط ترميز AAC ، وهو برنامج ترميز أدنى مقارنة بـ LDAC أو حتى APTx من Qualcomm ، ولكن يبدو أن أبل تعتقد خلاف ذلك.

 

 

ففي مقابلة مع Hi-Fi ، يقول Esge Andersen ، مهندس من فريق الصوتيات في أبل ، والذي عمل مع الشركة منذ 11 عامًا ، إن برامج ترميز Bluetooth ليست عاملاً مقيدًا لأجهزة AirPods، مضيفًا أنه حتى باستخدام برنامج الترميز نفسه ، يمكن أن تقدم AirPods تحسينات صوتية ، على الرغم من أن الشركة تفضل الاستقرار أولاً.

 

 

وقال أندرسن: "نريد دفع جودة الصوت إلى الأمام ، ويمكننا فعل ذلك بالعديد من العناصر الأخرى. لا نعتقد أن برنامج الترميز حاليًا يحد من جودة الصوت في منتجات Bluetooth".

وبدلاً من تقديم الدعم لبرنامج الترميز عالي الدقة ، عملت أبل مع التصميم الصوتي لـ AirPods، ويأتي الجيل الثاني من AirPods Pro مزودًا بفتحات تهوية مُعاد تصميمها - لذلك توجد فتحة واحدة في الأمام وأخرى في الخلف - مما يعمل على تحسين تدفق الهواء مع تحسين مستوى الصوت.

 

وحول ما يمكن أن نتوقعه بعد ذلك من أبل في قطاع الصوت ، يقول أندرسن ، "لا أعرف حتى الآن 100٪ ماذا سيكون ،" كما يقول ، وهو أمر مثير للاهتمام للغاية بالنسبة لنا. "نحن نفكر دائمًا في الشيء التالي. هذا في حمضنا النووي ".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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