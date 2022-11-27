شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية حظر عنوان بريد إلكتروني في Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Gmail هي خدمة بريد إلكتروني مجانية عبر الإنترنت توفر للمستخدمين تخزين الرسائل والقدرة على البحث عن رسائل معينة، ويمكن أن تساعد المستخدمين في تنظيم البريد والمستندات المهمة والأحداث.

ومن السهل حقًا إرسال رسائل بريد إلكتروني ، ومن الشائع أيضًا أن يكون لدى الأشخاص عناوين بريد إلكتروني متعددة ، مما قد يؤدي إلى تلقي صندوق (صناديق) الوارد الخاصة بك بريدًا عشوائيًا، وبالإضافة إلى ذلك ، يوفر لك Gmail خيار حظر أي عنوان بريد إلكتروني لمساعدتك في التخلص من البريد غير المرغوب فيه ، تمامًا مثل أنظمة المراسلة الأخرى.

لن تتلقى رسائل بريد إلكتروني بعد الآن من عنوان بريد إلكتروني معين في صندوق الوارد الخاص بك إذا قمت بحظره في Gmail، فعندما تحظر مرسلًا ، ستنتهي جميع الرسائل المستقبلية التي يرسلها إليك في مجلد البريد العشوائي الخاص بك دون علمهم بذلك.

إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

- انتقل إلى حساب Gmail الخاص بك على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي الخاص بك.

- افتح البريد الإلكتروني للمرسل الذي تريد حظره.

-انقر فوق خيار القائمة ثلاثية النقاط.

- حدد خيار حظر [المرسل] من القائمة المنسدلة.

يمكنك إلغاء حظر شخص قمت بحظره عن طريق الخطأ باتباع نفس الإجراءات. يمكنك استخدام رابط إلغاء الاشتراك لإيقاف تلقي رسائل البريد الإلكتروني من موقع يرسل الكثير من رسائل البريد ، مثل الرسائل الإخبارية أو العروض الترويجية ، إذا قمت بالتسجيل للحصول على أي منها.