شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تنزيل جميع الرسائل المباشرة والتغريدات الخاصة بك قبل إلغاء تنشيط أو حذف حسابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت إجراءات الملياردير التقني إيلون ماسك الأخيرة المتعلقة بـ "تويتر" إلى تناقض مع العديد من الأشخاص من جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى إلغاء تنشيط الحساب ومغادرة الأشخاص للمنصة.

كما أن المخاوف بشأن زوال تويتر المفاجئ تنتشر على الإنترنت.

إذا حدث ذلك أو اخترت الخروج من منصة الوسائط الاجتماعية عن طريق إلغاء تنشيط حسابك، فسيتم مسح جميع الرسائل المباشرة والتغريدات وما إلى ذلك معها ما لم تجعلها متاحة محليًا عن طريق تنزيلها.

يتيح تويتر للمستخدمين تنزيل بيانات الحساب بالكامل بما في ذلك التغريدات والرسائل المباشرة.

اتبع هذه الخطوات:

خطوات تنزيل بيانات تويتر باستخدام الويب

على موقع تويتر قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك

انقر فوق المزيد في قائمة التنقل الرئيسية على يسار الخط الزمني الخاص بك

حدد الإعدادات والخصوصية

ثم اختر الحساب ضمن الإعدادات

انقر فوق بيانات تويتر ضمن البيانات والأذونات.

أدخل كلمة مرور حسابك عندما يُطلب منك ذلك وانقر فوق طلب أرشيف

بعد ذلك سيتم تسجيل الطلب ومعالجته. هل لاحظ أن العملية قد تستغرق ما يصل إلى 24 ساعة.

خطوات تنزيل بيانات تويتر باستخدام تطبيقات Android و iOS

اضغط على أيقونة قائمة التنقل للوصول إلى القائمة الرئيسية

انقر فوق الإعدادات والخصوصية

حدد حساب

انقر فوق بيانات تويتر الخاصة بك ضمن البيانات والأذونات

قم بتأكيد كلمة المرور الخاصة بك ثم انقر فوق طلب أرشيف