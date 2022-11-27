شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن لمؤقت Gmail التراجع عن الإرسال؟.. إليك كيفية استخدام الأداة المخفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البريد الإلكتروني هو أداة قوية للتواصل، حيث تعد رسائل البريد الإلكتروني سهلة الإنشاء وسريعة الإرسال وتوفر طريقة موثوقة للاحتفاظ بسجلات المعلومات المتبادلة مع أطراف متعددة. ومع ذلك فإن الأخطاء مثل فقدان أحد المرفقات، بما في ذلك الأشخاص الخطأ أو إرسال محتوى غير مقصود إليهم، وكتابة معرف بريد إلكتروني غير صحيح، وأكثر من ذلك تعد شائعة جدًا.

لا يكاد يكون من المستحيل إيقاف البريد الإلكتروني الذي يتم إرساله مع وجود أخطاء أو لا يمكن للمستخدمين منع المستلمين غير المقصودين من الوصول إلى المحتوى. لكن جوجل لديه خدعة بسيطة لوقف إرسال البريد الإلكترونى.

إليك كيفية استخدام الميزة

لدى جيميل خيار تأخير إرسال بريد إلكتروني بينما كان هناك العديد من مزودي خدمة البريد الإلكتروني في السنوات الأولى، برز Gmail من جوجل باعتباره المفضل لدى الجماهير، حيث يوفر واجهة مستخدم بسيطة للغاية وبديهية.

يتم تمييز الإجراءات المطلوبة بشكل متكرر بشكل واضح ويمكن الوصول إليها بسهولة.

يعد زر "إنشاء" في Gmail مثالاً جيدًا. إنه كبير ومميز بشكل واضح.

ومع ذلك على عكس إنشاء بريد إلكتروني وإرساله، قد يكون من الصعب تذكره.

يقدم Gmail خيارًا لتأخير إرسال بريد إلكتروني بالفعل بعد الضغط على زر الإرسال. يدعو Gmail ميزة تأخير إرسال بريد إلكتروني إلى "تراجع عن الإرسال" ، ومن السهل استخدامه.

ومع ذلك يجب تكوين الميزة بشكل صحيح. للوصول إلى الميزة، توجه إلى Gmail من متصفح الويب، ويفضل أن يكون ذلك من جهاز كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر محمول.