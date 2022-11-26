شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. رقم IMEI لتتبع هاتف ذكى مفقود؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون هناك أوقات تضع فيها هاتفك الذكي في غير مكانه أو تتم سرقته، كما يمكن أن تؤدي هذه الظروف إلى العديد من الظروف غير المواتية على سبيل المثال معلوماتك الحساسة المخزنة على الهاتف الذكي المخترق. ومع ذلك فإن العثور على هاتفك المفقود بدون موقع GPS أو بطاقة SIM أو الوصول إلى الإنترنت ليس مهمة مستحيلة في الوقت الحاضر. يمكنك بالتأكيد تتبع هاتفك المفقود وحظره باستخدام رقم IMEI لمنع أي أضرار أخرى.

المتطلبات المسبقة:

رقم IMEI

نسخة FIR من الهاتف المسروق

تفاصيل أخرى لجهازك المحمول بما في ذلك اسم العلامة التجارية والفوترة الصوتية وما إلى ذلك.

رقم IMEI

يأتي كل هاتف برقم فريد مكون من 15 رقمًا يسمى رقم الهوية الدولية للأجهزة المحمولة (IMEI).

هذا الرقم هو شهادة هوية لكل جهاز محمول ولا يمكن تغييره.

يمكنك دائمًا التحقق من IMEI في المربع أو في قسم الإعدادات بهاتفك.

نظرًا لأنه يمكنك استخدام هذا الرقم لتتبع هاتفك، فمن المهم كتابته والحفاظ عليه آمنًا.

من أجل وقف المزيد من إساءة استخدام الهاتف ، سيتم إخطار مشغل الشبكة بعد أن يقوم المستهلك بحظر الهاتف المفقود أو المسروق وسيُطلب منه إدراج رقم IMEI المحدد في القائمة السوداء. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أن تطلب من المشغل تعطيل بطاقة SIM على الهاتف المفقود.