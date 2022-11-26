شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: يجب أن يكون تويتر منصة منصفة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك، إنه أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المنصة ، لأن ترامب لم ينتهك أي قانون وأن منصة التدوين المصغر "يجب أن تكون عادلة للجميع".

وبدأت القصة عندما غرد أحد المستخدمين قائلاً: "لقد مر أسبوع منذ أن أعادelonmusk ترمب ... وبدون أن يغرد مرة واحدة ..."، وأجاب ماسك: "أنا بخير مع عدم قيام ترامب بالتغريد. المهم أن تويتر يصحح خطأ جسيمًا في حظر حسابه ، رغم عدم مخالفة القانون أو شروط الخدمة".

وأضاف: "للتذكير ، كنت مؤيدًا كبيرًا لرئاسة أوباما وبايدن وصوتت (على مضض) لبايدن على ترامب"، وقال "لكن تويتر كمنصة يجب أن يكون عادلاً للجميع"، فيما عبر العديد من المستخدمين عن أفكارهم بشأن تغريدة ماسك.

وبينما علق أحدهم ، "آمل حقًا أن يكون لدينا مرشحون معتدلون لا يذهبون بعيدًا في أي من الاتجاهين" ، قال آخر ، "لماذا عليك أن تقول ذلك علنًا؟ سيحكم عليك الناس على اختيارك وربما سيتوقفون عن الإعجاب بتويتر يجب ان يكون تويتر محايدا بدون رأي سياسي ".

واستنادًا إلى استطلاع للرأي ، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Twitter في 20 نوفمبر أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب قد سُمح له بالعودة إلى منصة التدوين المصغر.