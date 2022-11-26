شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بقعة هابل تصطدم بالمجرات فى رقصة مذهلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال هابل يقدم صورًا مثيرة للكون على الرغم من وصول تلسكوب جيمس ويب الفضائي ، وأصدرت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية صورة هابل Arp-Madore 417-391 ، والصورة عبارة عن اصطدام مجرة ​​غريب يبعد حوالي 670 مليون سنة ضوئية، ولقد أنتج شد الحبل التثاقلي شكلاً غريبًا يشبه الحلقة حيث يكون قلب المجرتين قريبين نسبيًا وتشكل "أعمدة" النجوم دائرة، وفقا لتقرير engadget.

ورصد التلسكوب عملية الدمج باستخدام الكاميرا المتقدمة ذات الخدمة الطويلة للاستطلاعات ، والتى ساعدت فى اكتشاف المجرات الغريبة وحتى المادة المظلمة ، ويستخدم الباحثون الأجهزة المدارية لبناء قائمة بأرصاد المتابعة لتلسكوب جيمس ويب الأحدث كثيرًا ، والذي تم استخدامه أحيانًا جنبًا إلى جنب مع هابل لدراسة الأجسام الفضائية.

وقد لا ترى هابل يقود هذه الاكتشافات لفترة أطول، حيث عانى التلسكوب من عدد من حالات فشل النظام فى السنوات الأخيرة ، ومن المتوقع أن يهبط إلى الأرض في أقرب وقت بحلول عام 2030 إذا لم تكن هناك تدخلات، بينما تفكر ناسا وسبيس إكس في تعزيز مدار هابل لإبقائه نشطًا ، فإن هذا العمر الطويل ليس مضمونًا، وقد يمثل هذا الانهيار المجري أحد آخر هجرات التلسكوبات حتى لو بقيت سنوات في الفضاء على المرصد.