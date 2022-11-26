شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الأمريكيون أكثر إنفاقا خلال "البلاك فرايدي" مقارنة بأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث من قبل مجموعة بوسطن الاستشارية أن المتسوقون في أوروبا يخططون لإنفاق ما يقرب من الخمس أقل خلال فترة الخصم السنوية لهذا العام حيث تؤثر الضغوط التضخمية على ثقة المستهلك، حيث يوفر الـ Black Friday فرصة للحصول على صفقات مميزة، لكن العديد من المتسوقين يتوقعون أن يقوم تجار التجزئة بخفض الأسعار بهامش أكبر هذا العام حيث يحاول الكثيرين الإقتصاد وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومن المقرر أن يخفض المستهلكون في المملكة المتحدة بأكبر هامش في المنطقة، حيث ينفقون أقل بنسبة 18٪ ، بينما يخطط المستهلكون في فرنسا وألمانيا لخفض إنفاقهم بنسبة 15٪ وإسبانيا بنسبة 13٪، وكان المستهلكون الأمريكيون وحدهم في الاستطلاع الذي شمل تسع دول ، بما في ذلك أستراليا ، قائلين إنهم يتوقعون زيادة الإنفاق هذا العام ، مما يزيد من إنفاقهم بنسبة 6٪.

تجار التجزئة تحت الضغط

وتأتي هذه النتائج مع سواد آفاق الاقتصاد العالمي ، لا سيما في أوروبا ، حيث أثر الغزو الروسي لأوكرانيا على النمو وأدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وأكد المكتب المستقل لمسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي أن المملكة المتحدة في حالة ركود بالفعل.

وهذا يزيد الضغط على تجار التجزئة ، الذين يكافحون بالفعل للتعافي من تباطؤ Covid-19 وجذب المستهلكين المهتمين بالتكلفة بشكل متزايد. في غضون ذلك ، قامت العديد من الشركات ، التي تسعى إلى تصحيح أوجه القصور ومشكلات التوريد من العام الماضي ، بتكوين مخزونات ضخمة من الأسهم التي تتعرض الآن لضغوط لتغييرها.

وقالت جيسيكا ديستلر ، المديرة الإدارية لشركة BCG :"يمكن أن يؤدي ذلك إلى قيام تجار التجزئة بتوسيع خصوماتهم على مدار الشهر ، مما يزيد من فرص الشراء للمستهلكين الذين لديهم المال للإنفاق.

ارتفاع مخاطر عمليات الاحتيال في التسوق

ارتفعت المعاملات في المملكة المتحدة بنسبة 3.8٪ سنويًا في الأسبوع الذي يسبق الجمعة السوداء ، وفقًا لبيانات جديدة من Barclays Payments ، أحد معالجات الدفع الرائدة في البلاد، وقالت كريستي موريس ، العضو المنتدب للحلول التجارية أن هذا قد يعني أن المتسوقين يميلون أكثر إلى توزيع مشترياتهم خلال موسم عيد الميلاد.

وقالت "ما رأيناه هو انتشار اتجاه الجمعة السوداء. قال موريس "لقد رأينا ذلك ينتشر على مدار الأسبوع وفي الواقع أكثر خلال الشهر"، وأضافت: "بعضًا منها يدور حول إمكانية تقديم بعض التسوق في عيد الميلاد ، ويفكر المستهلكون في أن يكونوا أكثر ذكاءً بشأن الكيفية التي قد يقضونها في عيد الميلاد".

ومع ذلك ، حث الخبراء المتسوقين على توخي الحذر عند السعي للاستفادة من الخصومات في هذه الفترة الاحتفالية، وقال جون ديفيس ، مدير المملكة المتحدة وأيرلندا في منظمة الأمن السيبراني Sans Institute ، إن المتسللين عبر الإنترنت معروفون بـ "زيادة الحرارة" خلال فترات الخصم ، لا سيما عندما يتعرض المتسوقون لضغوط لإبرام صفقة.

وفي الواقع ، ارتفعت عمليات الاحتيال في التسوق بنسبة 34٪ عقب عطلة نهاية الأسبوع في الجمعة السوداء وإثنين الإنترنت في العام الماضي ، وفقًا لأبحاث باركليز، وقال: "مجرمو الإنترنت يرتفعون إلى مستوى هجمات أكثر انتشارًا وأكثر تعقيدًا ويصعب اكتشافها من أي وقت مضى".

وأضاف: "سيحاول المتسللون الانتهازيون خلق شعور زائف بالإلحاح ، لذلك من المهم توخي الحذر من خلال البقاء على دراية بالاحتيال والثقة في غريزة الحدس وبناء الأمان في جميع سلوكياتنا عبر الإنترنت".