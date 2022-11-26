شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق المعرض العالمى لإنترنت الأشياء فى شرق الصين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المعرض العالمى لإنترنت الأشياء 2022، الجمعة، فى مدينة ووشى بمقاطعة جيانغسو فى شرقى الصين، ويتضمن الحدث، الذى يستمر 3 أيام، قمة واحدة ومعرضا حول أحدث تطبيقات ومنتجات إنترنت الأشياء والعديد من المنتديات التى تركز على مواضيع مثل الإنترنت الصناعى والاستشعار الذكى والمركبات الذكية المتصلة.



معرض انترنت الأشياء

ومن المركبات ذاتية القيادة إلى الروبوتات الصناعية، عرضت 240 شركة متعلقة بإنترنت الأشياء، بما فى ذلك شركة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية وشركة تشاينا موبايل وشركة هواوى وشركة ميكروسوفت، أحدث منتجاتها فى المعرض، الذى يغطى ما يقرب من 30 ألف متر مربع، بحسب موقع إذاعة الصين الدولية.

وقال يويه يون من شركة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية: "لقد أحضرنا إلى المعرض روبوتات شحن للسيارات الكهربائية وشبكات الطاقة باستخدام تقنية التوأمة الرقمية، ويمكن للزوار تجربة منتجاتنا بمجرد ارتداء زوج من نظارات الواقع الافتراضى ".

وتوجد فى مدينة ووشى، التى يطلق عليها اسم "مدينة إنترنت الأشياء"، حاليا أكثر من 3000 شركة ذات صلة بإنترنت الأشياء، بقيمة إنتاج تزيد عن 350 مليار يوان (حوالى 49 مليار دولار أمريكي)، وتقود صياغة أكثر من نصف المعايير الدولية لإنترنت الأشياء.