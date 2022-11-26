شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تستدعي أكثر من 80 ألف سيارة في الصين بسبب مشاكل بالنظام وحزام الآمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعت شركة Tesla أكثر من 80 ألف سيارة في الصين بسبب مشكلات في النظام وحزام الأمان حسبما ذكرت إدارة تنظيم السوق في الصين حسبما نقلت CNBC.

وقالت الإدارة إن الشركة الأميركية استدعت ما مجموعه 67698 سيارة مستوردة من طرازي S و X تم إنتاجها بين 25 سبتمبر 2013 و 21 نوفمبر 2020.

ويرجع استدعاء هذه الطرازات إلى مشكلة في النظام تؤثر على إدارة بطارية السيارات، وستقوم Tesla يإصلاح العطل في هذه المركبات بشكل مجاني.

هذا ويستدعي صانع سيارات أيضًا 2736 سيارة مستوردة من الطراز 3 تم إنتاجها بين 12 يناير 2019 و 22 نوفمبر 2019، بالإضافة إلى 10127 نسخة صينية الصنع من هذه السيارة بسبب احتمال وجود خلل في حزام الأمان.