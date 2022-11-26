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تكنولوجيا: ممكن تشتريه؟.. إيلون ماسك يفكر في صنع موبايل "بديل" لأندرويد وأيفون

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القاهرة - سامية سيد - ألمح إيلون ماسك إلى أنه يفكر في صنع موبايل جديد كبديل لهواتف أندرويد وأيفون ، فقد كانت مسألة وقت قبل أن يدخل Elon Musk في خلاف مع اثنتين من أكبر الشركات في العالم - أبل و جوجل.

 


لماذا يتحدث Elon Musk عن هاتف "جديد"تطلب كل من أبل و جوجل من مطوري التطبيقات دفع عمولة معينة - تتراوح بين 15-30 ٪ - على جميع المعاملات داخل التطبيق، وفي نفس الوقت فقد تم تخصيص تويتر لطرح ميزة تويتر Blue أو Verified Blue حيث سيتعين على المستخدمين دفع 8 دولارات لاستخدام الخدمة. 

ونظرًا لأن هذا سيكون عملية شراء داخل التطبيق ، فسيتعين على تويتر تقنيًا دفع هذه العمولة إلى أبل و جوجل، و بينما لم يكن ماسك واضحًا بشأن ما سيفعله إذا حدث ذلك ومتى حدث ذلك ، اقترح أحد الأشخاص في تغريدة أنه يصنع هاتفًا بديلاً لنظامي التشغيل iOS و Android.

 

وقال مضيف أحد برامج البودكاست خلال لقاء مع إيلون ماسك : "إذا قامت أبل و جوجل بتغريم تويتر من متاجر التطبيقات الخاصة بهما ، فيجب علىelonmusk إنتاج هاتفه الذكي الخاص، سوف يتخلى نصف سكان البلاد بسعادة عن أجهزة iPhone و Android المتطفلة، الرجل يصنع صواريخ للمريخ ، الهاتف الذكي الصغير السخيف يجب أن يكون سهلاً ، أليس كذلك؟ "

 

أجاب ماسك: "آمل بالتأكيد ألا تصل إلى ذلك الحد ، ولكن ، نعم ، إذا لم يكن هناك خيار آخر ، فسأقوم بعمل هاتف بديل."


هل يمكنه حقًا صنع هاتف بديل؟بالطبع ، يمكنه ذلك، إذا كنت أغنى رجل في العالم ولديك المليارات من الأشخاص ، فيمكن للمرء أن يجادل في أنه يمكنك فعل أي شيء تريده ، بما في ذلك بناء هاتف "بديل"، لكن هل سيفعل ذلك بشكل واقعي ويجعله يعمل؟

ومع ذلك ، يمكن أن يكون هناك بعض الحلول التي يمكن أن يتبعها Musk و تويتر لتجنب دفع أبل و جوجل، ولكن يبقى أن نرى كيف يتعامل ماسك معها لأن هناك احتمالات ألا يتنازل عملاقا التكنولوجيا العملاقان عن سياسات متجر التطبيقات الخاصة بهما - حتى لو "هدد" أغنى رجل في العالم ببناء هاتف بديل.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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