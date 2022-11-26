شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض إنتاج iPhone بنسبة 30% بعد تعطل مصنع فوكسكون فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شخص مطلع على الأمر لرويترز يوم الجمعة أن إنتاج iPhone قد يتراجع بنسبة 30 % على الأقل فى مصنع فوكسكون فى مدينة تشنغتشو الصينية، وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات خاصة، أن التقدير كان تعديلًا تصاعديًا للتوقعات الداخلية لشهر أكتوبر لتأثير الإنتاج بنسبة تصل إلى 30 % فى أكبر مصنع iPhone فى العالم.

وأضاف المصدر أنه عقب نوبة الاضطرابات العمالية فى المصنع هذا الأسبوع، "كان من المستحيل" أن تستأنف الشركة الإنتاج الكامل بحلول نهاية الشهر، وهو الموعد النهائى الذى حددته داخليًا قبل موجة الاحتجاجات يوم الأربعاء، وفقًا لموقع gadgets360.

ذكرت وكالة رويترز فى وقت سابق، أن أكثر من 20 ألف موظف، معظمهم من الموظفين الجدد الذين لم يعملوا بعد فى خط الإنتاج، غادروا مصنع تشنغتشو التابع لشركة أبل، فوكسكون فى الصين، نقلًا عن مصدر فوكسكون مطلع على الأمر.

وقال المصدر أن المغادرين سيعقد هدف الشركة السابق المتمثل فى استئناف الإنتاج الكامل بحلول نهاية نوفمبر، فى أعقاب اضطرابات العمال التى هزت الإنتاج فى أكبر مصنع iPhone فى العالم.

اعتذرت شركة فوكسكون عن ارتكاب "خطأ تقني" متعلق بالأجور عند تعيين موظفين جدد، والذى يقول العمال إنه كان أحد العوامل التى أدت إلى احتجاجات شملت اشتباكات مع أفراد الأمن.

كانت الاضطرابات العمالية فى مصنع تشنغتشو التى بدأت يوم الأربعاء، بمثابة مشاهد نادرة للمعارضة المفتوحة فى الصين، والتى يقول العمال إنها غذت ادعاءات بتأخر الأجور والإحباط من القيود الشديدة على فيروس كورونا.

أطلقت Foxconn حملة توظيف فى وقت سابق من هذا الشهر واعدة بمكافآت ورواتب أعلى بعد أن اضطرت إلى سن تدابير للحد من انتشار COVID-19 فى أكتوبر، وأجبرت القيود الشركة على عزل العديد من الموظفين ودفعت ظروف المصنع العديد منهم إلى الفرار.