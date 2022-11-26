شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ضمادة ذكية تستخدم التيار الكهربائي لشفاء الجروح بنسبة 25٪ أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر العلماء ضمادة ذكية تسرع التعافي من الجروح، والتى تتكون من دوائر لاسلكية تستخدم تدفق التيارات الكهربائية وأجهزة استشعار درجة الحرارة لمراقبة تقدم التئام الجروح، ويعمل الجهاز عالي التقنية على شفاء الجروح بشكل أسرع، ويزيد من تدفق الدم الجديد إلى الأنسجة المصابة، ويعزز تعافي الجلد عن طريق الحد بشكل كبير من تكون الندوب.

وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، فإن الضمادة اللاسلكية عالية التقنية هي من عمل باحثين في جامعة ستانفورد وظهرت في ورقة بحثية نُشرت في 24 نوفمبر في Nature Biotechnology.

عندما لا يلتئم جرح الشخص بعد أو تكتشف الضمادة وجود عدوى، يمكن لأجهزة الاستشعار تطبيق المزيد من التحفيز الكهربائي عبر منطقة الجرح للمساعدة في تسريع تعافي الأنسجة وتقليل العدوى.

يمكن لأجهزة الاستشعار الحيوية للضمادة الذكية تتبع التغيرات الفيزيائية الحيوية في البيئة المحلية وتوفير طريقة فورية وسريعة ودقيقة للغاية لقياس حالة الجرح.

وتمكن الباحثون من تتبع بيانات المستشعر في الوقت الفعلي على هاتف ذكي دون الحاجة إلى أسلاك، وتوضح دراسة الباحثين: "في الفئران، أظهرنا أن نظام العناية بالجروح لدينا يمكنه مراقبة مقاومة الجلد ودرجة الحرارة بشكل مستمر وتقديم التحفيز الكهربائي استجابةً لبيئة الجرح".