شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية إضافة الموسيقى إلى Story انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستفيد معظم مستخدمي انستجرام من ميزة Stories، والتي تتيح لك نشر صور ومقاطع فيديو مختفية قصيرة مع صور متحركة ورموز تعبيرية وموسيقى.

تعد إضافة الموسيقى إلى Story انستجرام عملية بسيطة بمجرد أن تعرف المكان الذي تبحث فيه، ويمكنك أيضًا إضافة الموسيقى مباشرةً من تطبيقات أخرى مثل Spotify و SoundCloud.

كيفية إضافة الموسيقى إلى Story انستجرام الخاص بك

فيما يلي تفصيل كاملة خطوة بخطوة:.

1. افتح تطبيق انستجرام على جهاز iOS أو Android.

2. اسحب يمينًا على الشاشة الرئيسية لفتح ميزة القصص، أو اضغط فوق علامة الجمع "+" الموجودة على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى لإنشاء قصة جديدة.

3. التقط أو حدد الصورة أو مقطع الفيديو الذي تريد نشره على Instagram Story.

4. في شريط القائمة على طول الجزء العلوي من الشاشة، اضغط فوق رمز الوجه المبتسم المربع.

5. في النافذة المنبثقة، اضغط على خيار الموسيقى، بعد ذلك، في مربع البحث الذي يظهر ، اكتب عنوان الأغنية أو قم بالتمرير عبر الخيارات المدرجة.

6. اضغط على الأغنية التي تريد تضمينها عند ظهورها في القائمة، ويمكنك الضغط فوق زر التشغيل لمعاينة أغنية قبل تحديدها.

7. اسحب الشريط الصغير في أسفل الشاشة لتعديل مقطع الأغنية التي تريدها في قصتك.

8. اضغط على تم عند الانتهاء، ويمكنك سحب كلمات الأغاني أو أيقونة الأغنية إلى موقع مختلف، أو الضغط على الأيقونة للخارج أو للداخل بأصابعك لجعلها بحجم مختلف، بعد ذلك، انشر قصتك.