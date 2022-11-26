شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يتهم "تويتر" بالفشل فى إزالة خطاب الكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغرق "تويتر" وقتًا أطول لمراجعة المحتوى البغيض وإزالة القليل منه في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي الصادرة يوم الخميس.

ونُشرت أرقام الاتحاد الأوروبي كجزء من التقييم السنوي لامتثال المنصات عبر الإنترنت لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالتكتل المؤلف من 27 دولة بشأن المعلومات المضللة، وفقاً لموقع gadgets360.

لم يكن تويتر وحده، فمعظم شركات التكنولوجيا الأخرى التي انضمت إلى الكود الطوعي سجلت أيضًا نتائج أسوأ، لكن الأرقام قد تنذر بمشاكل تويتر في الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة الجديدة على الإنترنت بعد أن طرد المالك إيلون ماسك العديد من العاملين في المنصة البالغ عددهم 7500 موظف بدوام كامل وعدد لا يحصى من المقاولين المسؤولين عن الإشراف على المحتوى والمهام الحاسمة الأخرى.

ووجد تقرير الاتحاد الأوروبي، الذي تم تنفيذه على مدى ستة أسابيع، أن تويتر قيم أكثر من نصف الإخطارات التي تلقاها حول خطاب الكراهية غير القانوني في غضون 24 ساعة، بانخفاض 82 % عن عام 2021.

وبالمقارنة، انخفضت كمية المواد التي تم الإبلاغ عنها والتي تمت مراجعتها على فيس بوك في غضون 24 ساعة إلى 64٪، وانخفض انستجرام إلى 56.9٪، وانخفض يوتيوب إلى 83.3٪. جاء تيك توك بنسبة 92 %، وهي الشركة الوحيدة التي تحسنت.

انخفض مقدار خطاب الكراهية الذي أزاله موقع تويتر بعد الإبلاغ عنه إلى 45.4 % من 49.8 % في العام السابق، وانخفض أيضاً معدل إزالة تيك توك بمقدار الربع إلى 60 %، بينما شهد فيس بوك و انستجرام انخفاضات طفيفة، وارتفع معدل الإزالة على يوتيوب فقط، حيث ارتفع إلى 90 %.

وكتبت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، على تويتر: "من المثير للقلق أن نرى اتجاهًا هبوطيًا في مراجعة الإخطارات المتعلقة بخطاب الكراهية غير القانوني من قبل منصات التواصل الاجتماعي، خطاب الكراهية عبر الإنترنت هو آفة العصر الرقمي ويجب على المنصات أن ترقى إلى مستوى التزاماتها".

يواجه موقع تويتر مزيدًا من التدقيق في أوروبا بحلول منتصف العام المقبل، عندما تبدأ قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تهدف إلى حماية أمان مستخدمي الإنترنت عبر الإنترنت في التقديم على أكبر المنصات عبر الإنترنت، ويمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى غرامات ضخمة تصل إلى 6 % من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.

توافق شركات التكنولوجيا التي وقعت على قانون التضليل في الاتحاد الأوروبي على الالتزام بإجراءات تهدف إلى الحد من المعلومات المضللة وتقديم تقارير منتظمة حول ما إذا كانت تفي بوعودها، على الرغم من عدم وجود عقاب يذكر.