شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ياندكس التكنولوجية العملاقة تسعى للخروج من روسيا ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدى السنوات الماضية بذلت شركة Yandex الروسية العملاقة للبحث والتكنولوجيا جهدًا لعدم التخلف عن نظيراتها الغربية، وقد طورت أجهزتها الذكية الخاصة، والسيارات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى خدمات توصيل الطعام ومشاركة الرحلات الخاصة بها من بين منتجات أخرى.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، فإن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بعد غزو أوكرانيا جعلت من المستحيل مواصلة تطوير مشاريع الشركة وتحسينها، وهذا هو السبب في أن الشركة الأم لـ Yandex ، المسجلة في أمستردام ، تتطلع إلى بيع وقطع العلاقات مع روسيا.

وعلى ما يبدو ، تخطط Yandex لبيع التقنيات الناشئة التى تعمل عليها في أسواق خارج البلاد ، لأنها تتطلب تقنيات وخبراء غربيين للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة، كما أنها تتطلع إلى بيع أعمالها التجارية القائمة ، مثل متصفح الإنترنت وتوصيل الطعام وتطبيقات النقل الخاصة بها.

وتخطط Yandex لمواصلة تقديم هذه المنتجات في إطار شركتها الفرعية الروسية ، مما يعني على الأرجح أنه يتعين عليها العثور على مشترين داخل الدولة، وفقا لتقرير engadget.

وما إذا كان بإمكان Yandex التحرر فعليًا من روسيا هو أمر آخر تمامًا، وقالت مصادر التايمز إن الشركة يجب أن تحصل على موافقة الكرملين أولاً لتتمكن من نقل التقنيات المسجلة في روسيا خارج البلاد.

ويجب أيضًا أن تحصل مساهميها على خطة إعادة الهيكلة قبل المضي قدمًا، ومع ذلك ، فإن الشركة لديها مؤيد قوي يدافع عنها: أليكسي كودرين ، وزير المالية السابق في البلاد ، والذي اعتمدت عليه بشكل غير رسمي للحصول على مباركة فلاديمير بوتين.

وأفاد تقرير فاينانشيال تايمز أن كودرين يجتمع مع بوتين هذا الأسبوع لمناقشة خطة ياندكس، وإذا وافق الرئيس الروسي ، فمن المتوقع أن يترك كودرين منصبه كرئيس لغرفة التدقيق الروسية لتولي دور إداري مع شركة Yandex الجديدة.