شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بورصة Lemon Cash للعملات الرقمية بالأرجنتين طردت 38% من موظفيها وسط ركود مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت"Lemon Cash"، وهى بورصة تشفير مقرها الأرجنتين، إلى قائمة العديد من الشركات الأخرى للإعلان عن تسريح العمال من أجل الحفاظ على أعمالهم قائمة وسط اضطراب السوق، حيث تم تسريح 38 % من موظفى بورصة العملات المشفرة، حوالى 100 موظف، وألقت الشركة باللوم على عدم وجود أفق واضح للتعافى فى الأصول الرقمية وأسواق رأس المال الاستثماري.

وفقًا لمدير Lemon Cash التنفيذى مارسيلو كافازولى، تم تسجيل خسائر فى مكاتب الأرجنتين والبرازيل.

انهارت بورصة FTX المشفرة منذ حوالى أسبوعين، بسبب أزمة السيولة، وانتهى الأمر بإعلان الإفلاس، وتم محو أكثر من 200 مليار دولار من السوق، تاركًا التقييم العالمى للعملات المشفرة حاليًا عند 828 مليار دولار.

كما اضطرت مجموعة من شركات التشفير الأخرى إلى التخلى عن القوى العاملة لديها.

قامت Buenbit بتسريح 45% من موظفيها أيضًا فى مايو، حوالى 80 موظفًا، بسبب ما وصفته بورصة العملات المشفرة بـ "الإصلاح الشامل" فى صناعة التكنولوجيا.

قال الرئيس التنفيذى لشركة Lemon Cash، أن الشركة مستقرة من الناحية المالية بعد أن جمعت 16.3 مليون دولار فى جولة تمويل من الفئة أ بقيادة الصندوق البريطانى Kingsway Capital وجعل تقييمها قريبًا من 45 مليون دولار العام الماضي.

تم استخدام جزء كبير من رأس المال بواسطة Lemon Cash لتوسيعها فى البرازيل، وتخطط الشركة للاحتفال بوجودها فى تشيلى وكولومبيا والإكوادور وبيرو وأوروغواى، وفقًا لموقع gadgets360.

وفى الوقت نفسه، فإن الشركات الأخرى التى أعلنت عن تسريح العمال لاستيعاب عامل التقلب فى قطاع التشفير فى الأشهر الأخيرة، وتشمل BitOasis وVauld وOpenSea وGenesis وغيرها.