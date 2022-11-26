شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة تخطط لتشريع جديد يراقب محتوى الإنترنت الضار من الإباحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقول حكومة المملكة المتحدة إنها تخطط لجعل مشاركة مقاطع التزييف العميق الإباحية غير التوافقية غير قانونية، حيث يواجه الجناة "وقتًا محتملًا خلف القضبان"، وفقا لتقرير theverge.

ومن المقرر إضافة الجريمة الجديدة إلى مشروع قانون الأمان على الإنترنت الذى طال انتظاره والمثير للجدل، وهو تشريع ضخم سيعيد كتابة قواعد المملكة المتحدة لمراقبة محتوى الإنترنت الضار.

وأعلنت الحكومة هذا الصباح أن التشريع سيغطى التزييف العميق إلى جانب قوانين مشددة ضد "downblousing" (أخذ صور صريحة إلى أعلى النساء دون موافقة)، وتأخر إقرار القانون هذا العام جاء بسبب الفوضى السياسية الأخيرة، لكن الحكومة البريطانية تخطط الآن لإعادته إلى البرلمان فى ديسمبر لمزيد من المناقشة.

وفى إعلان الحكومة، قالت إنه سيتم التعامل مع عمليات التزييف العميق غير التوافقية كجزء من مبادرة أوسع للقضاء على الانتقام من الإباحية وأشكال أخرى من "إساءة استخدام الصور الحميمة".

ويُعرّف التزييف العميق الإشكالى بأنه "صور حميمة مصنّعة" تتم مشاركتها دون موافقة، لكنه لا يقدم مزيدًا من التعريفات للتكنولوجيا المعنية، وتشير الإحصاءات الحالية فى إنجلترا وويلز إلى أن 1 من كل 14 بالغًا قد تعرض للتهديد من قبل شخص ما بمشاركة صور حميمة لهم دون موافقتهم.

وبدأت التزييفات العميقة الإباحية التى تم تصنيعها باستخدام تقنيات التعلم الآلى بالظهور على الويب فى نهاية عام 2017، وسرعان ما انتشرت عبر منتديات الإنترنت مثل Reddit، حيث قام المستخدمون بعمل مقاطع إباحية مخصصة تعرض صور المشاهير والنساء الذين يعرفونهم. على الرغم من أن بعض المنتديات والمواقع الإباحية السائدة حظرت التزييف العميق ردًا على ذلك، فإن هذه التكنولوجيا متجذرة جيدًا فى الزوايا الأقل مشاهدة على الإنترنت.

وهناك العديد من الحالات التى يتم فيها استخدام مثل هذه الصور لإذلال النساء وإساءة معاملتهن وترهيبهن، ولكن يوجد على الصعيد العالمى القليل من التشريعات التى تحظر نشرها. فى الولايات المتحدة، هناك ثلاث ولايات فقط (فرجينيا وتكساس وكاليفورنيا) لديها قوانين تشير إلى التزييف العميق على الإطلاق.

وعلى الرغم من أن الموجة الأولى من التزييف العميق الإباحى ركزت على أساليب الذكاء الاصطناعى التى تلصق وجوه الأهداف على مقاطع الفيديو الحالية، فإن التكنولوجيا الجديدة - على وجه التحديد، نماذج الذكاء الاصطناعى من نص إلى صورة - تجعل إنشاء صور NSFW deepfake أسهل بكثير وأسرع بكثير.

وتعمل هذه التقنيات الجديدة أيضًا على طمس الخط الفاصل بين الصور الكرتونية والصور الواقعية، مما قد يزيد من تعقيد أى تشريع مصمم لمعالجة هذه المشكلة.