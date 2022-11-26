تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين Black Friday وCyber Monday وكيف تستفيد منهما؟

القاهرة - سامية سيد - يعد Black Friday أحد أشهر عروض التسوق التى يفضلها المستخدمين، والذى يبدأ دائمًا بعد الجمعة البيضاء ويميل إلى تقديم خصومات مماثلة من كبار تجار التجزئة، وإذا كنت تتساءل عما إذا كان يجب عليك انتظار مبيعات Cyber ​​Monday لإجراء عملية شراء، فعادةً ما تكون الإجابة بالنفى، حيث أن الاختلافات بين الجمعة البيضاء وCyber ​​Monday تكاد تكون معدومة هذه الأيام وإذا وجدت الكثير اليوم، فلا يوجد سبب للتردد.

Black Friday أم Cyber Monday

من الناحية التاريخية، كانت مبيعات Cyber ​​Monday أفضل للمتسوقين عبر الإنترنت، حيث كان هذا إلى حد كبير بسبب أن يوم الجمعة البيضاء كان إلى حد ما حدثًا فعليًا فى السنوات الماضية وليس عبر الإنترنت، ومع ذلك، فإن أيام أفضل الخصومات أمام المتاجر قد ولت إلى حد كبير، ومع ذلك، فإن جميع تجار التجزئة الرئيسيين تقريبًا لديهم جميع خصوماتهم عبر الإنترنت، لهذا السبب، أصبح الفرق بين صفقات Black Friday وعروض Cyber ​​Monday ضئيلًا إلى حد كبير.

وعلى الرغم من أن هذين العطلتين للبيع بالتجزئة قد أصبحا متشابكين إلى حد كبير، إلا أنه لا تزال هناك أسباب لاختيار أحدهما على الآخر:

اختلافات الشحن

بدأت صفقات Black Friday فى وقت مبكر جدًا من هذا العام حيث كان تجار التجزئة يشجعون الناس على الشراء فى وقت أبكر من أى وقت مضى، هذا على الأرجح بسبب بعض مشكلات سلسلة التوريد العالقة التى لا تزال تجعل شحن بعض المنتجات صعبًا.

وعلى الرغم من أنه يجب أن تكون قادرًا على تسليم معظم الأشياء فى الوقت المناسب لعيد الميلاد حتى إذا قمت بالشراء فى Cyber ​​Monday، فإن الشراء فى وقت مبكر يضمن إلى حد كبير أن يكون لديك وقت لإرساله واسترداد الأموال فى الوقت المناسب إذا لزم الأمر، لهذا السبب، قد يكون من العملى أن تقوم بمعظم التسوق الآن وليس لاحقًا.

كمية محدودة

شيء آخر يجب أخذه فى الاعتبار هو أن بعض الخصومات ستكون مرتبطة بكمية معينة من المخزون، بعض أكبر الخصومات فى يوم Black Friday تكون على سلع باهظة الثمن مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون وأجهزة الألعاب التى يمكن بيعها بسرعة.

وبينما يحتفظ بعض تجار التجزئة ببعض الأسهم للبيع فى Cyber ​​Monday، فسيتم بيع الكثير من هذه العناصر قبل وصول عطلة نهاية الأسبوع، وفى حالة أجهزة التلفزيون، فإن بعضًا من أفضل صفقات Black Friday TV على طرازات من السنوات السابقة وبمجرد بيعها، هذا كل شيء.

الناحية التاريخية

Black Friday

تعود أصول مصطلح "Black Friday" إلى عام 1869، ولكن أحدث تفسير للمصطلح يعود إلى ثمانينيات القرن الماضى، وخلال هذا الوقت، رأى تجار التجزئة أرباحًا متزايدة فى هذا الوقت من العام، والتى يمكن الإشارة إليها من خلال استخدام الحبر الأسود (بدلًا من الحبر الأحمر).

وبعد ذلك، أصبحت الفترة بين يوم عيد الشكر وعطلة نهاية الأسبوع معروفة فى وسائل الإعلام باسم Black Friday، وفى هذه الأيام، يشير Black Friday على ما يبدو إلى معظم شهر نوفمبر حيث يبدأ تجار التجزئة فى تقديم خصومات فى اليوم التالى لعيد الهالوين.

Cyber ​​Monday

مصطلح "إثنين الإنترنت" حديث إلى حد ما بالمقارنة مع Black Friday، وكان مصطلحًا تسويقيًا يستخدم لوصف زيادة فى معاملات التجارة الإلكترونية التى حدثت يوم الاثنين بعد عيد الشكر فى الولايات المتحدة، وتمت صياغة المصطلح نفسه فى عام 2005 وأصبح تيارًا رئيسيًا بفضل بيان صحفى من Shop، وعلى الرغم من أنه تم استخدامه فى الأصل لتشجيع المزيد من الأشخاص على التسوق عبر الإنترنت، فقد أصبح منذ ذلك الحين أحد أكبر أيام التسوق فى العام.