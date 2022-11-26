شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: خدمة تويتر الجديدة التى تم التحقق منها ستتضمن شيكات ذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط Twitter لإطلاق برنامج Verified المحدث يوم الجمعة المقبل بمصادقة يدوية وعلامات اختيار ملونة مختلفة لأنواع مختلفة من المستخدمين ، كما كتب Elon Musk على تويتر . وقال: "شيك ذهبي للشركات ، وشيك رمادي للحكومة ، وأزرق للأفراد (مشهور أم لا) ، وستتم مصادقة جميع الحسابات التي تم التحقق منها يدويًا قبل تفعيل الشيك"، وفقا لتقرير engadget .

وذكر ماسك سابقًا أن تويتر "من المحتمل أن يستخدم [a] فحصًا لونيًا مختلفًا للمؤسسات عن الأفراد، وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن هذه الألوان على الأرجح، وليس من الواضح ما إذا كان يتعين على جميع المستخدمين المعتمدين بما في ذلك الحكومة والصناعة دفع رسوم Twitter Blue البالغة 8 دولارات شهريًا.

وفي تغريدة لاحقة ، أضاف ماسك أن "الأفراد يمكن أن يكون لديهم شعار ثانوي صغير يظهر أنهم ينتمون إلى مؤسسة إذا تم التحقق من ذلك من قبل تلك المؤسسة، ومع ذلك فإن جميع المستخدمين الفرديين سيكون لديهم نفس علامة الاختيار الزرقاء.

وأطلق Musk في الأصل برنامجه الجديد للتحقق مع فكرة أن أي شخص ينضم إلى Twitter Blue مقابل 8 دولارات شهريًا سيحصل على علامة اختيار زرقاء.

وكما توقع الكثيرون ، سرعان ما أصبح النظام مسابقات رعاة البقر بسبب انتحال هوية الحساب وتم إغلاقه بعد 48 ساعة فقط، وفي إحدى الحالات ، قام أحد منتحلي شخصية Eli Lilly بتغريد أن "الأنسولين مجاني الآن" ، مما أجبر الشركة على الاعتذار عن التغريدة، ثم اعتذر منتحل شخصية إيلي ليلي آخر عن الاعتذار.

قال ماسك في الأصل أن برنامج التحقق المنقح سيبدأ في 29 نوفمبر ، لكن تغريدة له الأخيرة تحدد التاريخ في الثاني من ديسمبر.