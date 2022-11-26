شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد أكبر توربينات الرياح البحرية فى العالم تخرج من خط التجميع بالصين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصين، عن توربينات رياح بحرية بقدرة 16 ميجاواط في فوتشينج بمقاطعة فوجيان في جنوب شرقي الصين، وخرجت توربينات رياح بحرية عملاقة، تتمتع بأكبر طاقة استيعابية لكل وحدة في العالم، من خط الإنتاج في مقاطعة فوجيان، وزودت توربينات الرياح التي تبلغ طاقتها 16 ميغاواط بمحور طوله 146 متراً، ما يعادل ارتفاع مبنى مكون من 50 طابقاً، وتتميز بأطول قطر دافع في العالم يبلغ 252 متراً، وأخف وزناً لكل ميجاواط، بحسب موقع وكالة شينخوا الصينية.



عمليات الانتاج

وتمثل المعدات، التي طورتها شركة الخوانق الثلاثة الصينية بالاشتراك مع شركة "شينجيانغ غولدويند" المحدودة للعلوم والتكنولوجيا، تمثل اختراقاً في تصنيع توربينات الرياح الراقية.



احدى التوربينات

من ناحية أخرى، طرحت الصين مكونا أساسيا فى أكبر مشروع لمفاعل للاندماج النووى فى العالم، والمعروف أيضا باسم أكبر "شمس اصطناعية" فى العالم، حسبما قال مطوره يوم الثلاثاء الماضى.



الصين

وتم إكمال انتاج اللوحة الجدارية الأولى للتدفق الحرارى المعزز للمفاعل التجريبى النووى الحرارى الدولى، حيث تتمتع بأداء أعلى بكثير من متطلبات التصميم، وبالتالى فهى مناسبة للإنتاج الضخم، وفقا لمطورها، معهد الجنوب الغربى للفيزياء التابع للشركة النووية الوطنية الصينية، بحسب ما ذكر موقع وكالة شينخوا.

وأفادت صحيفة العلوم اليومية الصينية الثلاثاء الماضى أن اللوحة الجدارية الأولى لمفاعل إيتير مصممة للاتصال الفورى بالبلازما التى تصل درجة حرارتها إلى 100 مليون درجة مئوية، وتعتبر واحدة من أكثر المكونات المحورية فى قلب المفاعل.

ويعتبر المفاعل واحدا من أكبر وأهم المشاريع البحثية العلمية الدولية فى العالم، ويسمى باسم "الشمس الاصطناعية" إذ أنه يولد الطاقة النظيفة والخالية من الكربون بطريقة مشابهة للشمس من خلال إطلاق الضوء والحرارة عبر تفاعلات الاندماج، ويشترك كل من الاتحاد الأوروبى والصين والولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا والهند وروسيا فى تمويل المشروع.