شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استبدل جبنة فيتا بالموزاريلا واصنع البرجر بنفسك.. طرق خفض بصمتك الكربونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول الكثير منا اتخاذ تدابير لتقليل انبعاثات الكربون، سواء كان الأمر يتعلق بإطفاء الأنوار عند عدم استخدامها أو اتخاذ قرار بالمشي بدلاً من القيادة، وفى هذا الإطار، كشف العلماء عن مقايضات السوبر ماركت البسيطة التي يمكنك إجراؤها لخفض "السعرات الحرارية الكربونية".

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن الأشخاص الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا أكثر صداقة للبيئة يجب أن يستبدلوا جبنة فيتا بجبن الموزاريلا وأن يصنعوا البرجر الخاص بهم بدلاً من شراء البرجر الجاهز.

كما أنه في الدراسة، تم تكليف باحثين من شركة بيانات الغذاء CarbonCloud للتحقيق في البصمة الكربونية لمتوسط ​​سلة التسوق، ودرس الفريق إنتاج 30 منتجًا غذائيًا شهيرًا ، من المزرعة إلى رفوف السوبر ماركت.

وشملت العوامل التي تم النظر فيها مستويات أكسيد النيتروز من الحقول، والانبعاثات من الأسمدة ، والانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات، واستخدام الطاقة في المصانع ، وإنتاجية المحاصيل.

كما أنه بناءً على تحليلهم، كان الفريق قادرًا على تقدير عدد كيلوجرامات ثاني أكسيد الكربون المنتجة لكل كيلوجرام من المنتجات النهائية.

تظهر النتائج التي توصلوا إليها أن جبنة الفيتا وجبن الماعز تتطلب كميات هائلة من الماء لإنتاجها، مما يؤدي إلى إطلاق 34 كجم من ثاني أكسيد الكربون / كجم و 46 كجم من ثاني أكسيد الكربون / كجم على التوالي أثناء الإنتاج.

كما أنه بدلاً من ذلك ، يقترح الخبراء أن على المتسوقين التفكير في استبدالها بجبنة الموزاريلا (9 كجم من ثاني أكسيد الكربون / كجم)، وبالنظر إلى اللحوم الشعبية، وجد أن لحم البقر المفروم ينتج عنه نسبة أقل من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25% مقارنة بالبرجر الجاهز.

وتشمل الخيارات السهلة الأخرى التحول من شوكولاتة الحليب، والتغيير من البروكلي المجمد إلى البروكلي الطازج، واختيار الزبادي من وعاء ورقي بدلاً من وعاء زجاجي.