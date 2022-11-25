بعد سيول جدة.. الأرصاد توضح: هل تنتقل السحب المطرية الضخمة من السعودية إلى مصر؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر لن تتأثر بالسحب المطرية الضخمة التي تسقط حاليا في جدة بالسعودية وتسبب سيولا عارمة.

وقالت "غانم"، في تصريحات نقلها موقع "القاهرة 24"، إن مصر لن تتأثر بسيول السعودية، موضحة أن السحب المكونة بها تتحرك باتجاه الشرق، لذا لا يمكن أن تتجه نحو مصر.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد إلى أن سبب السيول، هو تأثر السعودية لمنخفض جوي متعمق على البحر الأحمر، مع كتل هوائية جنوبية شرقية رطبة، إلى جانب وجود الطبيعة الجغرافية والجبلية للمنطقة، مما أدى إلى تكون السحب الرعدية والركامية، مع وجود امتداد لمنخفض جوي، في طبقات الجو العليا.

وأكدت أن تلك العوامل ساعدت على تكون السحب، وسقوط الأمطار الغزيرة، التي وصلت إلى حد السيول الضخمة.

وفي وقت سابق، أعلن عبد الله ‌المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ في السعودية، أن كمية الامطار التي سقطت على مدينة جدة يوم الخميس 24 نوفمبر في غضون 6 ساعات عادلت ما يهطل فيها بموسم كامل.

وكتب المسند تغريدة عبر تويتر قال فيها إن كمية الامطار الغزيرة التي هطلت صباح يوم الخميس على جدة بلغت 169 ملم، لافتا إلى أن ذلك يعني أن ما يسقط على جدة من أمطار خلال موسم كامل، هطل في غضون 6 ساعات فقط.

وأشار إلى ان مثل هذه الكمية الكبيرة من مياه الأمطار يمكن أن تغرق الكثير من المدن العالمية.