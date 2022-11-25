شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض قيمة البيتكوين بنسبة 1.8% فى الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر البيتكوين، بما يقرب من 1.8 % في الـ 24 ساعة الماضية مع سعره الآن حول علامة 16،450 دولارًا أمريكيًا عبر البورصات العالمية، مثل CoinMarketCap و Coinbase و Binance ، يبلغ سعر البيتكوين 16478 دولارًا، بينما تُظهر بيانات CoinGecko أن قيمة البيتكوين الآن أقل بنسبة 1.9 % مما كانت عليه يوم الجمعة الماضي.

انخفض إيثر حاليًا بنحو 2.35 % خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر البورصات العالمية، حيث تقدر قيمة إيثر بـ 1،274 دولارًا، حيث انخفضت القيم بنسبة 0.49 % في اليوم الماضي، وفقاً لموقع gadgets360.

شهدت معظم العملات الرقمية الرئيسية، انخفاضًا في القيمة أيضًا مع أرقام القيمة السوقية للعملات المشفرة العالمية التى أظهرت انخفاضًا بنسبة 1.36% خلال اليوم الماضي.