شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحويل مكالمات FaceTime من أيفون إلى Mac.. فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتمثل إحدى أكبر مزايا كونك ساكنًا في نظام أبل البيئي في الاتصال السلس بين أجهزة متعددة، وإذا كان لديك أيفون و MacBook ، فهناك الكثير من الأشياء التي يمكن "نقلها" بين الجهازين، ومع iOS 16 و macOS Ventura ، حيث أضافت أبل إمكانية نقل مكالمات FaceTime بين الأجهزة، وفي الواقع، إنه يعمل أيضًا مع iPad. نوضح بالتفصيل كيف يمكن تحويل مكالمات FaceTime بين أيفون و MacBook.
متطلبات مسبقة:
- يجب أن يكون لديك iOS 16 و macOS Ventura يعملان على أيفون و MacBook على التوالي.
- يجب تشغيل Bluetooth و Wi-Fi على كلا الجهازين.
فيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتباعها:
- اضغط على الإعدادات
- توجه إلى General
- اضغط على AirPlay & Handoff
- قم بتبديل خيار Handoff
الآن ، عند إجراء أو تلقي مكالمة FaceTime ، يظهر إشعار بالمكالمة على شاشة القفل (أو في مركز الإشعارات) للجهاز الآخر ، إلى جانب الاقتراح "نقل المكالمة إلى هذا [الجهاز]."
- انقر فوق الإشعار لتبديل المكالمة ، أو انقر فوق كاميرا الفيديو في أعلى يسار الشاشة ، ثم انقر فوق رمز التبديل
- تظهر معاينة للمكالمة تعرض إعدادات الكاميرا والميكروفون والصوت.
- تأكد من أن إعدادات الكاميرا والميكروفون والصوت هي الإعدادات التي تريدها ، ثم انقر فوق تبديل
تنتقل المكالمة إلى الجهاز الجديد، وعلى الجهاز الأصلي ، تظهر لافتة تؤكد استمرار المكالمة في مكان آخر ، جنبًا إلى جنب مع Switch ، والتي يمكنك النقر فوقها إذا كنت تريد إعادة الاتصال، وكما ذكرنا ، تعمل الميزة بين iPad و أيفون أو Mac و iPad أيضًا. تأكد من أن لديك أحدث نظام تشغيل يعمل على أي من الأجهزة.