شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحويل مكالمات FaceTime من أيفون إلى Mac.. فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمثل إحدى أكبر مزايا كونك ساكنًا في نظام أبل البيئي في الاتصال السلس بين أجهزة متعددة، وإذا كان لديك أيفون و MacBook ، فهناك الكثير من الأشياء التي يمكن "نقلها" بين الجهازين، ومع iOS 16 و macOS Ventura ، حيث أضافت أبل إمكانية نقل مكالمات FaceTime بين الأجهزة، وفي الواقع، إنه يعمل أيضًا مع iPad. نوضح بالتفصيل كيف يمكن تحويل مكالمات FaceTime بين أيفون و MacBook.

متطلبات مسبقة:

- يجب أن يكون لديك iOS 16 و macOS Ventura يعملان على أيفون و MacBook على التوالي.

- يجب تشغيل Bluetooth و Wi-Fi على كلا الجهازين.

فيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتباعها:

- اضغط على الإعدادات

- توجه إلى General

- اضغط على AirPlay & Handoff

- قم بتبديل خيار Handoff

الآن ، عند إجراء أو تلقي مكالمة FaceTime ، يظهر إشعار بالمكالمة على شاشة القفل (أو في مركز الإشعارات) للجهاز الآخر ، إلى جانب الاقتراح "نقل المكالمة إلى هذا [الجهاز]."

- انقر فوق الإشعار لتبديل المكالمة ، أو انقر فوق كاميرا الفيديو في أعلى يسار الشاشة ، ثم انقر فوق رمز التبديل

- تظهر معاينة للمكالمة تعرض إعدادات الكاميرا والميكروفون والصوت.

- تأكد من أن إعدادات الكاميرا والميكروفون والصوت هي الإعدادات التي تريدها ، ثم انقر فوق تبديل

تنتقل المكالمة إلى الجهاز الجديد، وعلى الجهاز الأصلي ، تظهر لافتة تؤكد استمرار المكالمة في مكان آخر ، جنبًا إلى جنب مع Switch ، والتي يمكنك النقر فوقها إذا كنت تريد إعادة الاتصال، وكما ذكرنا ، تعمل الميزة بين iPad و أيفون أو Mac و iPad أيضًا. تأكد من أن لديك أحدث نظام تشغيل يعمل على أي من الأجهزة.