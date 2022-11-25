شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلل فى تطبيق iCloud ترسل صورك إلى أجهزة كمبيوتر الغرباء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور تطبيق iCloud for Windows الذي تم الإعلان عنه حديثًا من Microsoft ، والذى يهدف إلى توصيل iCloud الخاص بك بتطبيق Photos على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، خللاً يؤدى إلى إرسال الصور إلى المستخدمين الخطأ، وفقا لتقرير digitartlend.

وأبلغ العديد من المستخدمين عن حالات على منتديات MacRumors حيث تلقوا صورًا لشخص آخر عند محاولة تحميل بيانات iCloud الخاصة بهم على جهاز يعمل بنظام Windows ، وبالمثل تم إرسال صورهم الخاصة في مكان آخر.

وقام بعض المستخدمين أيضًا بتفصيل تلقي مقاطع فيديو تالفة تعرض فقط الشاشات السوداء مع خطوط المسح، وبدأ المستخدمون في مشاركة مشكلاتهم مع التطبيق في 17 نوفمبر بعد أن كشفت Microsoft النقاب عن الميزة الاسبوع الجارى.

ويهدف تطبيق iCloud for Windows إلى السماح للمستخدمين بدمج كل محتوياتهم من عدة مصادر مختلفة ، بما في ذلك الهواتف والكاميرات وخيارات التخزين السحابية المتنوعة ، مثل iCloud Photos و OneDrive.

ومن الواضح أن الاتصال التسويقي الرئيسي هو تخزين iCloud الخاص بشركة Apple، ومن المفترض أن يتم تصنيف الصور الواردة من iCloud ضمن المجلد الخاص بها لسهولة التعرف عليها، لكن التطبيق ينشئ معرضًا واحدًا لجميع الصور ومقاطع الفيديو الواردة على Windows 11.