شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمات ضريبية تتسبب بأزمة لبيانات المستخدمين بتطبيق ميتا بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدعي تقرير جديد أن تتبع Meta's Pixel قد تم استخدامه لجمع معلوماتك المالية عند استخدام خدمات الإيداع الضريبي الشائعة لإرسال الإقرار فى الولايات المتحدة، هذه أخبار مزعجة لدافعي الضرائب الذين من المحتمل أن يفترضوا أن هذه الخدمات الضريبية عبر الإنترنت تحافظ على هذه المعلومات مغلقة بشكل آمن حسبما نقل موقع Digitartlends.

تختلف أنواع البيانات التي تم جمعها ولكن يُقال إنها ربما تتضمن حالة التسجيل والدخل الإجمالي المعدل (مقربًا إلى أقرب ألف) ومبلغ الاسترداد (مقربًا إلى أقرب مائة).

ستكون هذه المعلومات مفيدة جدًا في استهداف الإعلانات لذوي الدخل المتاح والمساعدة في تحديد الأشخاص الذين يجب استهدافهم عند وصول المبالغ المستردة الضريبية. كما لو أن هذا لم يكن سيئًا بما فيه الكفاية ، فإن اسمك ورقم هاتفك وأسماء المعالين مثل أطفالك يتم التعتيم عليها ثم إرسالها إلى Meta بواسطة بعض خدمات الإيداع الضريبي. وفقًا لتقرير The Markup ، فإن التعتيم قابل للعكس.

تضمنت خدمات الإيداع الضريبي المسماة في هذا التقرير H&R Block و TaxAct و TaxSlayer ، وهي بعض من أكبر الشركات وأكثرها ثقة لتقديم خدمات الإيداع عبر الإنترنت لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة.

هناك خدمة رئيسية أخرى ، TurboTax ، تستخدم تتبع الإعلانات ولكن من الواضح أنها لا ترسل بيانات خاصة حساسة. إنها ليست مجرد ميتا متورطة في مشكلة الخصوصية هذه. يُفترض أن TaxAct يرسل بيانات ملفات ضريبية مماثلة إلى جوجل أيضًا.

وفقا لتقرير موقع Digitartlends فإن التفاصيل المقلقة بشكل خاص حول خدمات الإيداع الضريبي باستخدام تتبع Meta و Google وإرسال البيانات المالية هي أن وسائل التواصل الاجتماعي وعمالقة البحث خضعت للتدقيق لعدة سنوات فيما يتعلق باستخدام المعلومات الحساسة لاستهداف الإعلانات.

كانت مخاوف الخصوصية سببًا رئيسيًا لاستدعاء الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زومربيرج والرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندر بتشاي وغيرهم من قادة التكنولوجيا للإدلاء بشهاداتهم في جلسة استماع بالكونجرس في عام 2018. الآن لدينا مشكلة خصوصية رئيسية أخرى تقترب من بيانات الضرائب الأمريكية يتم جمعها وفقا للتقرير.

ليس هناك ما يشير إلى أن ميتا أو معلنيها يستخدمون سجلاتك المالية الخاصة لتوجيه الإعلانات بشكل غير معروف.

من المفترض أن يساعد بكسل تتبع ميتا مالكي مواقع الويب في تحديد وقت النقر فوق إعلان فيسبوك، مما يؤدي إلى زيارة موقعهم على الويب، ويحملون بيانات مجهولة المصدر تبرر تكلفة تكلفة الإعلان.

كما تلاحظ ميتا على موقع المطور الخاص بها، يمكن تضمين حقول النموذج والبيانات الاختيارية ولكنها غير مطلوبة. هذا مشابه لكيفية عمل النظام الأساسي للإعلان من جوجل.

للتوضيح لا يطلب Meta أو Google إرسال هذه المعلومات مع بيانات التتبع. يتم اتخاذ قرار مشاركة بياناتك الضريبية الحساسة بواسطة خدمات الإيداع الضريبي هذه.

وفقًا لمتحدث باسم ميتا ، "يجب على المعلنين عدم إرسال معلومات حساسة عن الأشخاص من خلال أدوات الأعمال الخاصة بنا. يعد القيام بذلك مخالفًا لسياساتنا ونعلم المُعلنين كيفية إعداد أدوات العمل بشكل صحيح لمنع حدوث ذلك. تم تصميم نظامنا لتصفية البيانات التي يُحتمل أن تكون حساسة والتي يمكنه اكتشافها ".