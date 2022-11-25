شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تنزيل أرشيف تويتر والحصول على سجل كامل لنشاطك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب عليك إجراء نسخ احتياطي لأرشيف تويتر، خاصة إذا كنت مستخدمًا قويًا على المنصة، فقد يكون لديك آلاف التغريدات والإعجابات على حسابك، ويمكن أن يكون هناك الكثير لتفحصه بمجرد استخدام موقع الويب أو التطبيق، وبالتالي يمكنك طلب سجل كامل وأرشفة لجميع أنشطتك على تويتر، بما فيها جميع تغريداتك وصورك ومتابعيك وغير ذلك، من خلال التوجه إلى صفحة خيارات الحساب على الموقع الإلكتروني أو في التطبيق.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، قد يستغرق التنزيل بعض الوقت بناءً على مدى نشاط حسابك، ولكن ستتمكن من تنزيله على أي جهاز.

كيفية طلب أرشيف تويتر

1. توجه إلى موقع تويتر على الويب أو افتح التطبيق وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. إذا كنت على موقع الويب، فاضغط فوق خيار المزيد في الشريط الجانبي الأيسر، وفي تطبيق الهاتف المحمول، اضغط فوق صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى.

3. اضغط على الإعدادات والدعم ثم حدد الإعدادات والخصوصية.

4. حدد حسابك، ثم قم بتنزيل أرشيف لبياناتك.

5. سيتعين عليك إعادة إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز المصادقة الثنائي، وإذا لم يكن لديك إعداد مصادقة، فسيتم نقلك إلى صفحة مختلفة لتمكينها أولاً.

6. حدد طلب أرشيف.

سيتعين عليك انتظار تويتر بعد ذلك لإنشاء أرشيفك، وعند الانتهاء، ستتلقى إشعارًا على تويتر ورسالة بريد إلكتروني بها رابط.

كيفية التنزيل والإطلاع على أرشيف تويتر

1. افتح رابط البريد الإلكتروني واضغط فوق "تنزيل"، أو عد إلى قائمة البيانات، وسيتعين عليك إدخال كلمة المرور الخاصة بك ورمز المصادقة الثنائي مرة أخرى.

2. اضغط فوق تنزيل الأرشيف، ثم اضغط فوقه مرة أخرى في الصفحة التالية، وسيتم إعطاؤك ملف ZIP لتنزيله، حيث قد يستغرق الأمر بعض الوقت، اعتمادًا على اتصالك بالإنترنت وحجمه.

3. بمجرد تنزيل ملف ZIP، قم بفك ضغطه وافتحه.

يوجد الكثير من الملفات والمجلدات المختلفة بالداخل، ولعل أهمها:

• الملف المسمى Your archive.html هو صفحة ويب مخصصة تحتوي على البيانات التي يعتقد تويتر أنها ستكون مفيدة للغاية بالنسبة لك.

يتضمن هذا جميع تغريداتك الأصلية (بدون إعادة تغريد أو ردود)، ورسائلك المباشرة، وآخر عام أو أكثر من الإعجابات، و "لحظاتك" وقوائمك، وكمية هائلة من المعلومات التي جمعها المعلنون عنك، ويمكنك فتح هذا الملف في أي متصفح ويب تقريبًا.

• داخل مجلد البيانات، ستجد README.txt، وهو مستند يشرح ماهية كل ملف في المجلد وما يحتويه.

• سترى أيضًا مجلدًا يسمى tweet_media، يحتوي على كل صورة وفيديو قمت بتحميله على Twitter أو قمت بإعادة تغريده.

• معظم الملفات الموجودة داخل الأرشيف هي ملفات جافا سكريبت (.js)، والتي يمكنك فتحها تقريبًا في أي متصفح ويب أو معالج نصوص، لكن أسهل طريقة لقراءة أرشيفك هي استخدام ملف HTML.