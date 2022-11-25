شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير : بوكيمون سكارليت وفيوليت هما أسرع ألعاب نينتندو مبيعًا على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة بوكيمون أن Pokémon Scarlet و Pokémon Violet أول مداخل رئيسية جديدة في سلسلة Pokémon منذ عام 2019 ، أصبحت أسرع الألعاب مبيعًا في تاريخ Nintendo ، وفقا لتقرير theverge.

وباعت اللعبتان 10 ملايين وحدة بينهما على مستوى العالم في الأيام الثلاثة الأولى من بيعهما ، بما في ذلك الإصدارات المادية والقابلة للتنزيل، وجاء في البيان الصحفي للشركة: "هذا هو أعلى مستوى مبيعات عالمي لأي برنامج على أي منصة نينتندو خلال الأيام الثلاثة الأولى".

وعلى الرغم من أنها ليست مقارنة مثالية ، إلا أن Nintendo قالت سابقًا أن Animal Crossing: New Horizons كانت " أفضل بداية على الإطلاق لعنوان Nintendo Switch " بعد أن باعت 17.37 مليون وحدة في 11 يومًا بعد إصدارها في 20 مارس 2020.

ويبدو أن أحدث عناوين Pokémon قد بيعت أكثر من نصف ذلك في ثلث الوقت ، مما يضعها في طريقها لتفوق بوكيمون Sword و Pokémon Shield ، اللتين باعتا 6 ملايين نسخة في عطلة نهاية الأسبوع ، مع مبيعات مدى الحياة تجاوزت 25 مليون نسخة .

وعلى النقيض من ذلك ، تفاخرت شركة Sony مؤخرًا بأن God of War Ragnarök قد أصبح عنوان إطلاق الطرف الأول الأسرع مبيعًا حيث تم بيع 5.1 مليون نسخة فقط في أسبوع ترسيمه.