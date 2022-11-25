شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فوكسكون تعرض على العمال 1400دولار للتوقف عن الاحتجاج ومغادرة "آيفون سيتي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت شركة فوكسيكون على العمال تسوية بقيمة 10000 يوان (1400 دولار) في محاولة لإنهاء الاحتجاجات في المنشأة، وشجعت الموظفين المعينين حديثًا على الاستقالة ثم مغادرة مصنع تجميع آيفون الخاص بها في تشنجتشو، وسط الصين.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن الدفع الذي يعادل شهرًا أو شهرين من الأجور، يأتي بعد احتجاجات عنيفة اندلعت يوم الثلاثاء الماضى بسبب حجب الأجور وظروف العمل التي عانت خلال إغلاق صارم لفيروس كورونا.

وبحسب ما ورد قدم الشريك التصنيعي لشركة آبل العرض يوم الأربعاء الماضى عبر رسالة نصية مرسلة من قسم الموارد البشرية، تطالب العمال "بالعودة إلى منازلهم، جنبًا إلى جنب مع تعهد باحترام اتفاقيات الدفع. عرضت الشركة 8000 يوان (حوالي 1120 دولارًا) للعمال الذين وافقوا على ترك وظائفهم في المصنع، و 2000 يوان أخرى (حوالي 280 دولارًا) بعد أن استقلوا الحافلات لمغادرة المنشأة حسبما نقل موقع The Verege.

أُجبرت مدينة Zhengzhou، التي يشار إليها أيضًا باسم "مدينة آيفون"، على الإغلاق في أكتوبر بعد تفشي فيروس كورونا في المصنع وفقًا لسياسة الصين الصارمة المتمثلة في "عدم الإصابة بالفيروس"، عندما بدأ العمال في الفرار أطلقت فوكسيكون حملة توظيف شهدت تسجيل أكثر من 100000 شخص لملء الشواغر.

وفقًا لوثيقة تحدد حزم الرواتب التي اطلعت عليها CNN ، حصل الموظفون الجدد على إعانة قدرها 3000 يوان (حوالي 420 دولارًا) إذا أكملوا 30 يومًا في الوظيفة، مع مكافأة ثانية بقيمة 3000 يوان يتم دفعها بعد 60 يومًا.

واندلعت الاحتجاجات يوم الثلاثاء الماضى عندما تم إبلاغ العمال بأن مدفوعات المكافآت ستتأخر حتى العام المقبل، مع إصدار أول دفعة دعم في 15 مارس ، والثانية في مايو.

اعترفت شركة فوكسيكون منذ ذلك الحين بأن التغييرات في مواعيد الدفع كانت بمثابة سوء فهم. وقالت فوكسكون في بيان لرويترز "كان فريقنا يبحث في الأمر واكتشف خطأ فني حدث أثناء عملية الالتحاق"، "نعتذر عن خطأ في إدخال نظام الكمبيوتر ونضمن أن الأجر الفعلي هو نفسه المتفق عليه والملصقات الرسمية للتوظيف"، آبل - أكبر زبون لشركة فوكسيكون - قد أثرت أيضًا، قائلة في بيان نقلته CNN أن الشركة "تعمل عن كثب مع فوكسيكون لضمان معالجة مخاوف موظفيها".