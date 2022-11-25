شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور علي آيفون يعمل بحالة جيدة بعد فقده لمدة عام فى البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت إحدى مستخدمات آيفون من العثور علي هاتفها الذى كانت قد فقدته فى مياه البحر منذ عام، وذلك بعد أن جرفته المياه إلي الشاطيء، لكن المفاجأة أنها وجدت الهاتف فى حالة عمل كاملة حسبما نقلت صحيفة ذا صن البريطانية.

وذكر التقرير أن كلير اتفيلد Expert ، 39 عامًا ، أسقطت هاتفها Apple iPhone 8+ ، الذي كان في حقيبة مقاومة للماء ، أثناء تواجدها بنزهة تجديف فى هذا المكان العام الماضي.

جرفته المياه هذا الشهر على شاطئ قريب حيث تم العثور عليه بواسطة مشاة الكلاب برادلي كوتون.

تضمن الهاتف بطاقة طبية تحتوي على تفاصيل والدة كلير حتى يتمكن مشاة الكلاب من تعقب كلير وإعادة هاتفها.

قالت كلير: "من الجنون أنها ما زالت تعمل لكنها تعمل بشكل مثالي.

"بدأت التجديف في أبريل 2021 وأبقيت هاتفي دائمًا حول رقبتي.

"لقد كنت أتجول بعيدًا جدًا في البحر لكنني سقطت من على لوحتي.

"عدت وواصلت - لكن بعد ذلك أدركت أنني فقدت هاتفي.

"لقد كانت بعيدة جدًا عن البحر ولكنها كانت داخل إحدى حافظات حماية الهاتف ، لذا لا بد أنها غرقت وبقيت هناك."

صُدمت كلير ، وهي أم لطفلين ، عندما أخبرها برادلي ، وهو عامل في متجر هواتف من ساوثسي ، أنه عثر عليه.

قالت: "لم أتوقع رؤيته مرة أخرى. لا أصدق أنه ما زال يعمل.

"الظهر محطم تمامًا، لذلك كنت أعتقد أن الماء قد يدخل.

"لقد صدمت أن المزيد من الضرر لم يحدث لها".