شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق ؟.. أبرز الاختلافات بين آيفون الجديد iOS 16.1.1 وتحديث iOS 16.0.3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل تحديثات iOS 16.1.1 وiPad iOS 16.1.1 لأجهزة iPhone وiPad المؤهلة، وقالت شركة آبل أن هذا التحديث يتضمن إصلاحات للأخطاء التي جاءت في تحديث iOS 16.0.3 الذي يبلغ حجمه أقل من 300 ميجابايت ، ويوصى بالتحديث الجديد لجميع المستخدمين، حيث عمل التحديث الجديد علي حلها وفيما يلي أبرز الاختلافات بين التحديث الجديد iOS 16.1.1 وتحديث iOS 16.0.3 :.

تحديث آيفون الجديد iOS 16.1.1

ميزة عرض شاشة القفل بـ تحديث آيفون الجديد iOS 16.1.1: تساعدك في الحصول على أفكار ملهمة حول كيفية تخصيص شاشة القفل على طريقتك، وإضافة أسلوب مميز لعرض التاريخ والوقت، ومعلومات يمكنك الاطلاع عليها بلمحة.

- تبديل شاشة القفل بـ تحديث آيفون الجديد iOS 16.1.1، حيث يمكنك تبديل شاشة القفل على مدار اليوم من خلال الضغط عليها باستمرار ثم التمرير.

- التاريخ والوقت بأسلوب خاص بـ تحديث آيفون الجديد iOS 16.1.1: تسمح لك أنماط الخط واختيارات الألوان المعبِّرة بتخصيص الشكل الذي يظهر فيه التاريخ والوقت على شاشة القفل.

- تأثير متعدد الطبقات للصور: يتم عرض موضوع الصورة الأساسي أمام الوقت بشكل ديناميكي، بحيث يبرز على الشاشة بكل وضوح.

- الصور المقترحة: يقترح iOS بذكاء صورًا من مكتبتك تظهر بشكل رائع على شاشة القفل.

- الأدوات على شاشة القفل بـ تحديث آيفون الجديد iOS 16.1.1: اختر عرض مجموعة من الأدوات كجزء من شاشة القفل لتطّلع بلمحة على معلومات مثل الطقس والوقت والتاريخ ومستويات البطارية وفعاليات التقويم القادمة والتنبيهات والمناطق الزمنية والتقدم المحرز في حلقة النشاط.

- شاشات قفل مصممة لميزة التركيز: يقترح iOS عليك مجموعة من شاشات القفل التي تتناسب مع خيارات التركيز المختلفة، مثل شاشة القفل الغنية بالبيانات عند استخدامك تركيز العمل أو شاشة قفل مع صور عند استخدامك تركيز الوقت الشخصي.

- مجموعات Apple: اختر ما ترغب من شاشات القفل الديناميكية والكلاسيكية وشاشات المناظر الخلابة والتي صُممت جميعها خصيصاً لنظام iOS 16.

تحديث آيفون iOS 16.0.3:

جاء تحديث iOS 16.0.3 بعد تحديثين آخرين أطلقتهما ابل لاستهداف المشاكل التي تم رصدها بعد التحديث إلى iOS 16 الجديد وكذلك مع إطلاق هواتف ايفون 14 وايفون 14 برو، ليأتي بعدها تحديث آيفون الجديد iOS 16.1.1، ببعض اللميزات الجديدة والعمل علي أخطاء تحديث iOS 16.0.3.

حل التحديث مشكلة تأخر المكالمات والإشعارات أو عدم ظهورها على هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس.

حل مشكلة انخفاض صوت الميكروفون أثناء تشغيل خدمة CarPlay في السيارة على هواتف ايفون 14.

حل مشكلة بطء تشغيل الكاميرا أو بطء التبديل بين أوضاع التصوير المختلفة على هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس.

حل مشكلة انهيار تطبيق البريد بعد استلام رسائل بريدية مشوهة.

تحديث iOS 16.0.3 يبلغ حجمه أقل من 300 ميجابايت