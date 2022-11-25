شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تفتح ميزة القيادة الذاتية الكاملة لأى شخص يرغب شرائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن Elon Musk فى تغريدة أنه بعد توسيع نطاق الوصول تدريجيًا إلى الإصدار التجريبي المزعوم للقيادة الذاتية الكاملة (FSD) على مدار السنوات القليلة الماضية ، تفتح Tesla أمام أي شخص دفع ثمنها والحصول عليها، وفقا لتقرير engadget.

وقالت تسلا أن Full Self-Driving Beta متاحة الآن لأي شخص في أمريكا الشمالية يطلبها من شاشة السيارة، بافتراض أنك اشتريت هذا الخيار".

FSD وهو امتداد لميزة "الطيار الآلي" لمساعدة السائق فى تسلا، حيث يتوسع في القيادة الذاتية الكاملة بوظائف آلية مثل التوجيه الآلى فى المدن، ووقوف السيارات الأوتوماتيكى، واستدعاء المركبات الذكية، والتعرف على إشارات المرور/ علامات التوقف، والميزة هى ترقية مدفوعة بسعر 15000 دولار بعد ارتفاع فى الأسعار قدره 3000 دولار فى سبتمبر

ووعدت Tesla أولاً بإطلاق ميزات القيادة الذاتية الكاملة في عام 2018، لكنها ظهرت أخيرًا فقط في يوليو 2021 لعدد صغير من "السائقين الخبراء والحذرين"، وتم إصداره على نطاق أوسع في الإصدار 9.0 بيتا، لكن المختبرين اقتصروا على ميزة برنامج الوصول المبكر، وفي الإصدار الأخير من FSD، أسقطت Tesla متطلبات ما لا يقل عن 100 ميل من الطيار الآلي و80 درجة أمان، والآن يمكن لأي شخص يريد الحصول عليها.

ومع ذلك، فإن Tesla تطرح FSD وهى القيادة الذاتية الكاملة على نطاق واسع في وقت تخضع فيه للتدقيق من قبل المنظمين، وقامت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) مؤخرًا بتوسيع تحقيقاتها فى سلسلة من حوادث تسلا التي تضم المستجيبين الأوائل لمعظم الطرز، وفى تحقيق منفصل يبحث أيضًا فى أكثر من 30 حادثة تتعلق بالطيار الآلي.

ووعد ماسك بالقيادة الذاتية الكاملة مع عدم وجود أحد خلف عجلة القيادة لبعض الوقت اعتبارا من الآن، وفى الآونة الأخيرة قال إنه يعتقد أنه يمكن أن يصل هذا العام، لكنه تراجع عن تلك الادعاءات فى تقرير أرباح Tesla الأخير، وشهد سهم Tesla انخفاضًا حادًا مؤخرًا بعد شراء Elon Musk بقيمة 44 مليار دولار من Twitter .