شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تحفر حفرة 12 ميل بحثا عن نوع من الطاقة المتجددة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أمريكية، أن الاستفادة من إمدادات الطاقة الحرارية الأرضية عن طريق الحفر لمسافة 12.4 ميلاً في الأرض سيعمل على تلبية الاحتياجات البشرية من الطاقة، حيث صرح بذلك مات هودي، وهو المؤسس المشارك في Quaise Energy، شركة ناشئة في ماساتشوستس، ستستخدم منصة حفر خاصة لتبخير الصخور للاستفادة من الطاقة الحرارية الأرضية.

وقال هودى، إن هذه الحرارة تحت أقدامنا يمكن أن توفر ما يكفي من الطاقة النظيفة والمتجددة لتلبية الطلب العالمي والمساعدة في الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وأضاف هودي: "إجمالي محتوى الطاقة الحرارية المخزنة تحت الأرض يتجاوز طلبنا السنوي على الطاقة ككوكب بمعامل المليار"، موضحا،"لذا فإن الاستفادة من جزء صغير من ذلك يعد أكثر من كافٍ لتلبية احتياجاتنا من الطاقة في المستقبل".

لكن من غير الواضح أين سيتم حفر الثقب الأول أو تكلفة التكنولوجيا، على الرغم من أن التقارير تشير إلى أنها قد تصل إلى عدة مليارات.

وتهدف Quaise Energy إلى تشغيل أول منصة حفر لها بحلول عام 2024، وأول آبار تنتج ما يصل إلى 100 ميجاوات من الطاقة الحرارية الأرضية بحلول عام 2026، ومحطات الطاقة الأحفورية بحلول عام 2028، لتوفير الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم.

وحصلت بالفعل على تمويل بقيمة 52 مليون دولار (43 مليون جنيه إسترليني) لمساعدتها في إخراج أول منصة حفر هذا العام، ومن المحتمل جدًا أن يكون المصنع الأول للشركة في إحدى مناطق غرب الولايات المتحدة، مثل كاليفورنيا أو أوريجون أو واشنطن أو يوتا أو كولورادو أو نيفادا، لكنها تهدف إلى جلبهم في جميع أنحاء العالم.

كما تم تطوير تقنية الحفر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية وتم إثباتها في المختبر من خلال حفر حفرة في البازلت.