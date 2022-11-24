شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور علي 150 كيلوجرامًا من القمامة البشرية داخل حوت ميت على أحد الشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرفت المياه حوت العنبر الميت علي الشاطئ في كندا في وقت سابق من هذا الشهر، ويحتوي على كمية مروعة من القمامة في معدته.

وتم العثور على الحوت البالغ طوله 14 متراً ووزنه 28 طناً وقد جرفته المياه على أحد شواطئ نوفا سكوشا في الخامس من نوفمبر، وقد تم رصده وهو يبدو مريضا في اليوم السابق، وفقا للتقارير.

عندما أجرى التعاونية الكندية لصحة الحياة البرية وأعضاء إدارة الموارد الطبيعية تشريحًا للحيوان، وجدوا كمية مروعة من معدات الصيد في معدته، وفقاً لصحيفة "مترو".

استهلك الحوت 150 كيلوجرامًا من العبوات والحبال والشباك والقفازات، وقالت تونيا ويمر، مديرة جمعية استجابة الحيوانات البحرية: "لقد وجدنا القليل من المعدات، ثم استمر الأمر واستمر في التقدم، ولقد أدركنا أن المدى الكامل لما كنا نراه كان مروعا".

وتجمع حيتان العنبر طعامها عن طريق الغوص عميقًا لتتغذى على أشياء مثل الحبار والأسماك، حيث تستوعب أفواههم كل ما يحدث في قاع المحيط، في هذه الأيام يتضمن ذلك المزيد من النفايات البلاستيكية التي يلقيها البشر في البحار.

وكتبت جمعية استجابة الحيوانات البحرية في منشور على فيسبوك: "في هذه المرحلة، لا نعرف نوع أو أصل المعدات، ولا أين ومتى كان الحيوان سيبتلعها، ما نعرفه بلا شك أنه تسبب في موت الحيوان جوعاً ببطء".