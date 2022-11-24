شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير كرسى متحرك يمكن التحكم فيه بإشارات الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور عدد من الباحثون فى جامعة تكساس بأوستن كرسي متحرك يتحكم فيه العقل ويترجم إشارات الدماغ إلى حركات عجلة، وتشتمل التكنولوجيا على غطاء رأس به 31 قطبًا كهربائيًا مصممًا لاكتشاف الإشارات في منطقة الدماغ التي تنظم الحركة وجهاز كمبيوتر محمول مثبتًا على كرسي متحرك حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من ترجمة الإشارات إلى حركات عجلة، وكل ما على المرضى فعله هو تخيل أنهم يحركون أيديهم وأقدامهم.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تمت دراسة مفهوم الكرسي المتحرك المدعوم بالتفكير لسنوات، لكن معظم المشاريع استخدمت مواضيع أو محفزات تقود الجهاز إلى التحكم في الشخص بشكل أو بآخر بدلاً من العكس.

وأثبت الباحثون نجاح الكرسى الجديد من خلال تجربته على ثلاثة أفراد يعانون من الشلل الرباعي، وعدم القدرة على تحريك أذرعهم وأرجلهم بسبب إصابات العمود الفقري، وذلك من خلال تمكينهم من تشغيل الكرسي المتحرك في بيئة طبيعية مزدحمة بدرجات متفاوتة من النجاح.

ويوفر غطاء الجمجمة المجهز بالإلكترود طريقة غير جراحية لجمع إشارات الدماغ ونقلها إلى جهاز قريب، وهو في هذه الحالة، الكمبيوتر المحمول الموجود على ظهر الكرسي المتحرك.

وتضمن الجزء الأول من التجربة تدريب المرضى على كيفية استخدام الكرسي المتحرك الذي يتحكم فيه العقل، وطلب منهم الباحثون أن يتخيلوا كما لو كانوا يحركون أيديهم وأقدامهم؛ ثم تم تعيين هذه الاتجاهات المختلفة في النظام، وتم تصميم الكرسي المتحرك بأجهزة استشعار تجوب البيئة المحيطة وبرنامج ذكاء آلي يساعد الكرسي على ملء الفراغات في أوامر المستخدمين لتسهيل الحركة الدقيقة والآمنة للكرسي المتحرك.