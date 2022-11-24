شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. هبوط صاروخ بلو أوريجين لأول مرة فى 23 نوفمبر 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زي النهارده" منذ سبع سنوات في 23 نوفمبر 2015، هبط صاروخ من نوع Blue Origin، قبل هذا الوقت، كانت الصواريخ في الأساس تستخدم مرة واحدة فقط، حتى صواريخ سبيس إكس، ولكن Blue Origin غيّرت المفهوم إلى الأبد.

وبعد إطلاق كبسولة New Shepard بأمان في الفضاء، بدأ الصاروخ في العودة إلى الأرض، طارت نحو منصة هبوط، وأطلقت محركاتها لإبطاء سرعتها، وهبطت بهدوء على الأرض، وكان هذا أول هبوط عمودي فى التاريخ.

وكان هذا الإنجاز يعني أنه يمكن إعادة استخدام الصواريخ في مهام متعددة، مما يوفر المال ويقلل من النفايات، وفقاً لموقع space.

وتقف المرحلة الأولى من معزز New Shepard القابل لإعادة الاستخدام من Blue Origin فوق المنصة بعد هبوطها الناجح أثناء رحلة تجريبية بدون طيار من غرب تكساس والتي انطلقت إلى الفضاء شبه المداري وعادت بأمان إلى الأرض في 23 نوفمبر 2015.