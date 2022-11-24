شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصرف UBS: سوق السيارات ذاتية القيادة بالصين قد يصل لـ100مليار دولار بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع محللو UBS أن تتفوق السيارات ذاتية القيادة على المركبات الكهربائية خاصة في الصين حسبما نقل موقع CNBC.

وبحسب مذكرة للبنك: من المتوقع أن تصبح السيارات ذاتية القيادة هي الثورة التكنولوجية المقبلة في مجال السيارات، يمكن القول إنها اتجاه أكثر أهمية من نظيرتها الكهربائية.

كما شدد البنك الاستثماري على أن الصين أصبحت رائدة في تبني السيارات الكهربائية ولديها الآن القدرة على الريادة أيضاً حينما يتعلق الأمر بالسيارات ذاتية القيادة.

وأرجع UBS تلك التوقعات إلى السوق المحلي الكبير في الصين، والقبول المرتفع للسيارات ذاتية القيادة، وكذلك البنية التحتية الداعمة.

ووفقاً لتوقعات البنك، فإن قيمة السوق المرتبط بالسيارات ذاتية القيادة في الصين قد تصل إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.

كما يرى المصرف السويسري فرصاً استثمارية كبرى في القطاع.