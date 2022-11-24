شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. ضبط وقت الشاشة وإزاى تتحكم فى استخدامك لأجهزة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد العديد من أدوات ضبط وقت الشاشة المدمجة في أجهزتك، والتي تعمل على جعلك من تقرر مقدار الوقت المناسب لك لقضائه على وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب أو مشاهدة الفيديو أو أيًا كان، وتحذرك عبر هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر عند تجاوز هذه الأوقات، وبالتالي تساعدك هذه القيود لمساعدتك في الحفاظ على علاقة صحية مع أجهزتك.

كيفية تحديد وقت الشاشة على نظام iOS

وفقا لما ذكره موقع "gizmodo"، فإنه للحصول على نافذة توضح مقدار الوقت الذي تقضيه في استخدام جهاز أيفون، افتح الإعدادات في iOS واختر Screen Time، وسترى متوسطك اليومي على مدار الأسبوع الحالي، وكيف يقارن بالأسبوع الماضي، وإجمالي وقت الشاشة لكل يوم على حدة أيضًا.

اضغط فوق "عرض كل النشاط" لمعرفة المزيد من التفاصيل لليوم الحالي، بما في ذلك تقسيم حسب التطبيق.

اضغط فوق حدود التطبيق ثم إضافة حد إذا كنت تريد وضع بعض القيود، ويمكنك الاختيار من بين الفئات الكاملة التي تم إنشاؤها مسبقًا بواسطة iOS (مثل Social أو Entertainment)، أو الضغط للوصول إلى التطبيقات الفردية داخل هذه الفئات، ثم اضغط فوق "التالي"، ويمكنك تحديد الحد اليومي للتطبيق المعني، من دقيقة واحدة إلى 23 ساعة و59 دقيقة.

يعطيك iOS تحذيرًا قبل أن تكون على وشك تجاوز الحد الزمني اليومي، وبمجرد تجاوزه، ستصلك رسالة بهذا المعنى تفتح بدلاً من التطبيق، جنبًا إلى جنب مع خيار لتمديد الوقت المخصص لك إذا كنت ترغب في ذلك، ويمكنك أيضًا الرجوع إلى "الإعدادات" وإلغاء الحد الأقصى.

كما أنك على نفس شاشة Screen Time، ستجد العديد من الخيارات الأخرى لجعل جهاز أيفون الخاص بك أقل تشتيتًا: على سبيل المثال، اضغط فوق وقت التوقف لوضع هاتفك في وضع تشغيل محدود حيث يُسمح فقط لبعض التطبيقات بالعمل، أو استخدم حدود الاتصال لتقديم قيود تستند إلى جهات اتصال محددة بدلاً من تطبيقات محددة.

كيفية تحديد وقت الشاشة على macOS

تتشابه ميزات Screen Time المدمجة في macOS مع تلك التي ستجدها في iOS، وإذا كان لديك كل من أيفون وMac، فيمكنك حينئذٍ وضع حدود تنطبق على كلا النظامين الأساسيين.

للوصول إلى شاشة التكوين ذات الصلة على macOS، افتح قائمة أبل، ثم اختر إعدادات النظام ووقت الشاشة، واضغط على استخدام التطبيق لمعرفة كيف كنت تقضي الوقت على جهاز Mac الخاص بك.

يمكنك من Screen Time، أن تختار App Limits لوضع بعض القيود الخاصة بك، ويمكن أن تتراوح الحدود الزمنية اليومية من دقيقة واحدة إلى 23 ساعة و59 دقيقة، وإذا احتجت إلى ذلك، يمكنك تعيين قيود مختلفة لأيام مختلفة من الأسبوع، وكما هو الحال في iOS، يمكنك تقييد فئات معينة من التطبيقات أو التطبيقات الفردية.

عندما يحين وقتك في تطبيق معين، سترى تحذيرًا يظهر على الشاشة بدلاً من التطبيق نفسه، ويمكنك قبول القيود التي تم وضعها، أو الضغط فوق تجاهل الحد لمنح نفسك مزيدًا من الوقت (أو لإزالة الحد لبقية اليوم)، ويمكنك العودة وتعديل إعدادات Screen Time في أي وقت أيضًا.