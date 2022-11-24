أفضل 10 تطبيقات الترجمة الفورية بدون انترنت للهواتف

تطبيقات الترجمة الفورية بدون انترنت..في العصر الحالي والأيام الجارية إذا كنت من المتمكنين في اللغة! فلك الأفضلية دومًا في سوق العمل، وبفرض أنك أحد ممارسي اللغات أو أحد المتقدمين للدورات التعليمية للغات، فبالتأكيد ستود الحصول على التطبيق الأمثل للترجمة من وإلى اللغة التي تقوم بدراستها وحتى اللغات الأخرى، وخاصة إن كنت من المغتربين في بلادٍ أجنبية وكثير السفر؛ فأساسيًا ستود الحصول على تطبيق للترجمة الفورية بإنترنت وبدون إنترنت، وهنا في هذا المقال سنتحدث عن مجموعة من أفضل تطبيقات الترجمة..تابع لتتعرف على المزيد!

جدول المحتويات 1 Google Translate

Google Translate 2 Microsoft Translator

Microsoft Translator 3 iTranslate Translator‏

iTranslate Translator‏ 4 Hi Translate

Hi Translate 5 Yandex Translate

Yandex Translate 6 UDictionary Translator

UDictionary Translator 7 Naver Papago

Naver Papago 8 Reverso

Reverso 9 Talking Translator

Talking Translator 10 Babylon

Google Translate

اعتادت جوجل أن تطلق أفضل التطبيقات دومًا، حتى وإن لم تكن الأفضل على الإطلاق بين منافسيها من الشركات البرمجية الأخرى إلا أن جوجل تمتاز بإطلاقها أفضل التطبيقات من حيث جودة التطبيق والقيمة التي يقدمها، وتطبيق ترجمة جوجل هو أحد أفضل تطبيقات الترجمة الفورية بدون انترنت، حيث في طور الترجمة بدون انترنت تتوفر 59 لغة قابلة للترجمة منها وإليها، بل وهناك إمكانية ترجمة النصوص، وترجمة النصوص المكتوبة بخيط اليد أيضًا، كما هناك الترجمة الصوتية التي تجعل الأمر أسهل، وترجمة المحادثات في الوقت الفعلي مما يساعد المغتربين كثيري السفر للبلاد الأجنبية، كما تتوفر إمكانية الترجمة ترجمة الصور سواء كانت صور ملتقطة أو بالتقاط الصور مباشرة للترجمة، وكل ذلك يجعله أحد افضل تطبيقات الترجمة الفورية بدون انترنت.

لتحميل التطبيق للأندرويد

تحميل مسح QR Google Translate مطور التطبيق: Google LLC السعر: Free

لتحميل التطبيق للـ IOS

تحميل مسح QR ‎Google Translate مطور التطبيق: Google LLC السعر: Free

Microsoft Translator

شركة مايكروسوفت هي المنافس المباشر لشركة جوجل عندما يتعلق الأمر بالتطبيقات، فكثيرًا من التطبيقات التي أطلقتها مايكروسوفت على غرار التطبيقات التي أطلقتها جوجل، واستكمالًا للمنافسة القوية فتطبيق مترجم مايكروسوفت هو أحد أفضل تطبيقات الترجمة الفورية بدون انترنت، حيث يُمكنك من الترجمة بين 70 لغة ومن بينها اللغات الشائعة والتي يستخدمها الكثير منها، وكلها متوفرة بدون انترنت، كما أنه يمكن الترجمة عبر الكاميرا ومن خلال الصور، والترجمة الصوتية! كما تتوفر فيه ميزة هامة وهي الترجمة الجماعية بينك وبين أكثر من شخص؛ وذلك ما يفيدك إذا كنت من المتحدثين مع الأجانب، وكل ذلك يجعله ضمن قائمة أفضل تطبيقات الترجمة الفورية.

لتحميل التطبيق للأندرويد

com.microsoft.translator

لتحميل التطبيق للـ IOS

تحميل مسح QR ‎Microsoft Translator مطور التطبيق: Microsoft Corporation السعر: Free

iTranslate Translator‏

إضافة إلى ما تم ذكره فهذا التطبيق لا يقل تميزًا عن تطبيقيّ جوجل ومايكروسوفت، حيث يُمكنك هذا التطبيق من الترجمة الفورية بشكل جيد للغاية، بدعمة أكثر من 100 لغة شائعة، واحتواءه على كتاب لتفسير العبارات، إضافة إلى ذلك فهو يحتوي على المميزات الأساسية التي قد تحتاجها في أي تطبيق للترجمة، كالترجمة الصوتية وترجمة الصور والنصوص، كما أنه يمكنه ترجمة مواقع الويب، إضافة إلى ذلك إمكانية ترجمة المحادثات بشكلٍ فوريّ، كما أنه يحتوي على مميزاتٍ مثل القاموس البصري كما أنه يقوم بتوضيح حروف الجر الخاصة بالأفعال على سبيل المثال..وقد أمكننا بناءًا على كل ذلك إدراجه بين أفضل تطبيقات الترجمة الفورية بدون انترنت.

لتحميل التطبيق للأندرويد

تحميل مسح QR iTranslate Translator مطور التطبيق: iTranslate السعر: Free

لتحميل التطبيق للـ IOS

تحميل مسح QR ‎iTranslate Translator مطور التطبيق: iTranslate السعر: Free+

Hi Translate

وهو رابع سنتحدث عنه في مقالنا، Hi Translate هو واحد من أفضل تطبيقات الترجمة الفورية بدون انترنت؛ حيث يحتوي على الكثير من المميزات التي تضعه في هذه القائمة، فإنه يدعم 108 لغة وأكثر..ومتاحة للترجمة بدون انترنت، كما أنه يُمكنك من ترجمة المحادثات فوريًا، بالإضافة إلى إمكانية ترجمة الصور الملتقطة أو من خلال الكاميرا مباشرة، كما أنه يقوم بآدائه بدقة عالية حيث من الصعب تعرضك لأخطاء الترجمة أثناء استخدامه، وليس من الصعب استخدامه! مما يجعله من أفضل التطبيقات التي يمكننا اقتراحها عليك لأن تفيدك في عملية الترجمة بدون انترنت.

لتحميل التطبيق للأندرويد

تحميل مسح QR Hi Translate - Chat translator مطور التطبيق: Translasion team السعر: Free

لتحميل التطبيق للـ IOS

تحميل مسح QR ‎Hi Translate مطور التطبيق: Unbing Ltd السعر: Free+

Yandex Translate

عرفنا Yendex على أنه أحد أفضل محركات البحث، ولكن الشركة لم تكتفي بذلك، فقد تم توفير تطبيق خاص بالترجمة، وهو تطبيق Yendex Translate..والذي أتى منافسًا لتطبيقات الترجمة الفورية الأخرى بـ 90 لغة متاحة للترجمة بدون انترنت، كما أنه يدعم العديد من المميزات الأساسية التي يحتاجها أي مستخدم لتطبيقات الترجمة، كترجمة النصوص، وإمكانية ترجمة الصور (إما جاهزة وإما ملتقطة بشكل مباشر)، وتوفر إمكانية ترجمة المحادثات الصوتية بشكلٍ فوريّ، وترجمة مواقع الويب، كما أنه يتوفر به دعم العديد من قواميس اللغة والتي تساعدك في عملية التعلم، وإمكانية ترجمة ملفات الـPDF، وكل ذلك دون إعلانات لتزعجك أثناء الإستخدام، كما يدعم التطبيق قائمة المفضلات لإضافة الكلمات أو العبارات المفضلة فيها في حال أردت الوصول إليها مرة أخرى في وقتٍ آخر.

لتحميل التطبيق للأندرويد

تحميل مسح QR Yandex Translate مطور التطبيق: Intertech Services AG السعر: Free

لتحميل التطبيق للـ IOS

تحميل مسح QR ‎Yandex.Translate: 95 languages مطور التطبيق: Intertech Services AG السعر: Free

UDictionary Translator

قد تظن في البداية أنه قاموس، وليس تطبيقًا خاصًا بالترجمة الفورية، إلا أنه بالفعل قاموس فأنت لم تخطيء؛ إلا أنه مترجم فوري قوي، فيحتوي على 44 لغة شائعة وبالتأكيد من بينها الإنجليزية والعربية، ويحتوي على تلك المميزات الأساسية التي ستحتاجها في أي تطبيقٍ للترجمة الفورية، كترجمة الصور والترجمة من خلال الكاميرا، وترجمة النصوص، ويعد تطبيقًا قويًا لكونه قاموسًا وبذات الوقت مترجم فوري مما يجعله تقريبًا متكاملًا بشكلٍ جيد، لذا فهو أحد أفضل تطبيقات الترجمة الفورية بدون انترنت

لتحميل التطبيق للأندرويد

تحميل مسح QR U Dictionary Translator مطور التطبيق: Talent Education Inc السعر: Free

لتحميل التطبيق للـ IOS

تحميل مسح QR ‎UDictionary Translator مطور التطبيق: Youdao (Hong Kong) Limited السعر: Free+

Naver Papago

تطبيق Naver Papago هو أحد التطبيقات التي يمكنني اقتراحها لك إن كنت ممن يضطرون للترجمة على دوام، فهذا التطبيق يُمكنك من العديد من الأمور التي ستود أن تتواجد كميزة في أي تطبيق من تطبيقات الترجمة الفورية بالإنترنت أو بدون الإنترنت، كترجمة المحادثات الفعلية بشكلٍ فوري، حيث يعتمد في ذلك على الذكاء الإصطناعي والذي أبرز دورًا هامًا تلك الأيام في كل شيءٍ تقريبًا، بالإضافة إلى إمكانية الترجمة عبر الصور والكاميرا، والترجمة الصوتية وترجمة النصوص، كما أنه لا يدعم سوى 13 لغة! ومع الأسف اللغة العربية ليست من بينها.

لتحميل التطبيق للأندرويد

تحميل مسح QR Naver Papago - AI Translator مطور التطبيق: NAVER Corp. السعر: Free

لتحميل التطبيق للـ IOS

تحميل مسح QR ‎Naver Papago - AI Translator مطور التطبيق: NAVER Corp. السعر: Free

Reverso

إضافة إلى ما سبق ذكره..فتطبيق Reverso من أفضل التطبيقات التي يمكنك الحصول عليها لـ الترجمة الفورية بدون انترنت، حيث يحتوي على العديد من الأدوات المميزة التي تجعله من ضمن الأفضل في هذه القائمة، حيث يدعم هذا التطبيق الترجمة عن طريق النصوص والتسجيلات والصور، والأهم أنه يمتاز بإنشاءه لقوائم بالكلمات التي تم ترجمتها سلفًا لأجل أن تستطيع الوصول إليها في أي وقتٍ شئت دون الحاجة للإتصال بالإنترنت، كما أنه يساعدك في تحسين مستواك اللغوي من شتى الجوانب (القراءة والكتابة والإستماع والنطق)، كما أنه يأتي بميزة تسمى بالـ Flash card والتي تساعدك في حفظ الكلمات بشكلٍ أفضل، يدعم هذا التطبيق عددًا قليلًا من اللغات ولكن لا بأس به طالما يحتوي على اللغات الشائعة وتحديدا العربية والإنجليزية، كما يسمح لك بنسخ الترجمات التي تقوم بها من خلالها ومشاركتها.

لتحميل التطبيق للأندرويد

تحميل مسح QR Reverso Translate and Learn مطور التطبيق: Reverso Technologies Inc. السعر: Free

لتحميله التطبيق للـ IOS

تحميل مسح QR ‎Reverso translate and learn مطور التطبيق: Theo Hoffenberg السعر: Free+

Talking Translator

تطبيق Talking translator هو أحد افضل تطبيقات الترجمة الفورية بدون أنترنت، يأتي هذا التطبيق ضمن تلك القائمة وفقًا لمميزاته التي تعبر عنه، حيث يأتي بواجهة مميزة تساهم في عملية سهولة الإستخدام، كما أنه يدعم 100 لغة قابلة للترجمة منها وإليها، وبالتاكيد يمكن من خلاله الترجمة من خلال الصور أو ترجمة النصوص، وترجمة تلك النصوص المكتوبة بخط اليد، وترجمة المحادثات الفورية بشكلٍ فعّال، كما أنه هناك تقنية خاصة للتعرف على الكلمات أثناء المحادثات لترجمتها بشكلٍ فوريّ!

لتحميل التطبيق للأندرويد

تحميل مسح QR Talking Translator مطور التطبيق: ideal app team السعر: Free

Babylon

هو أحد أفضل التطبيقات التي يمكننا ترشيحها إليك للترجمة الفورية بدون انترنت، حيث يأتي تطبيق Babylon منافسًا بشكلٍ جيد بين ما ذكرناه أعلاه في قائمة أفضل تطبيقات الترجمة الفورية! وذلك بإتيانه بالعديد من المميزات الهامة والتي تتمثل في أنه يأتي مزودًا بعدد كبير من القواميس التي تُمكنك من الإحاطة بمعنى أي كلمة تواجهك؛ ترجمتها بمعنى أدق، كما أنه يُمكنك من ترجمة صفحات الويب؛ أي أنه يترجم لك أي صفحة تود ترجمتها للغة التي تريدها من اللغة الرئيسية للصفحة، كما أنه سهل الإستخدام فلن تشعر بتعقيدات لأن تحصل على ترجمة كلمة أو عبارة أو حتى صفحة بذاتها، كما أنه يُمكنك من ترجمة الكلمة إلى أكثر من لغة مختلفة بنفس الوقت!

لتحميل التطبيق للأندرويد:

تحميل مسح QR Babylon Translator مطور التطبيق: Babylon Software السعر: Free