شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إعادة ترامب.. إيلون ماسك يقوم بإجراء استطلاع رأى لإعادة الحسابات المعلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتويتر استطلاعا للرأي في تغريده علي حسابه، يسأل عما إذا كان ينبغي على تويتر إعادة الحسابات المعلقة التي لم تنتهك القانون أو تورطت في رسائل غير مرغوب فيها.

أعاد ماسك حساب دونالد ترامب قبل أيام، بعد إجراء استطلاع مماثل، صوّت فيه المستخدمون بفارق ضئيل لإعادته إلى تويتر، وأعاد إيلون ماسك دونالد ترامب إلى تويتر هذا الأسبوع بعد نتائج استطلاع رأي المستخدم، وقد يفعل الشيء نفسه مع الحسابات المعلقة الأخرى، وفقاً لموقع businessinsider.

في تغريدة أمس الأربعاء، طرح ماسك فكرة السماح للمستخدمين المعلقين بالعودة إلى المنصة بشكل جماعي، وكتب: "هل ينبغي أن يقدم تويتر عفوًا عامًا عن الحسابات المعلقة، بشرط ألا يخالفوا القانون أو يتورطوا في رسائل غير مرغوب فيها فظيعة".

وحتى كتابة هذه السطور، صوت أكثر من 1.8 مليون مستخدم، مع 71.9٪ صوتوا نعم، و 28.1٪ صوتوا بـ لا.

ومن غير الواضح عدد المستخدمين الذين تم تعليق حساباتهم حاليًا ومدة إغلاق هذه الحسابات، يعتبر هذا هو الاستطلاع الثاني لماسك خلال أسبوع بشأن الحسابات المعلقة، حيث أطلق استطلاعًا يوم الجمعة الماضي يسأل عما إذا كان سيسمح للرئيس السابق دونالد ترامب بالعودة إلى المنصة، وحصل هذا الاستطلاع على أكثر من 15 مليون صوت، مع 51.8٪ اختاروا إعادة ترامب.

وأعاد ماسك بعد ذلك حساب ترامب، لكن ترامب لم يغرد منذ ذلك الحين، كان قد تم طرده من تويتر منذ ما يقرب من عامين بعد أن حثت تغريداته أتباعه على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في تمرد 6 يناير المميت، ثم بدأ في استخدام المنصة التي أسسها بعد فترة وجيزة، Truth Social، للتواصل.

وتحدث ترامب بشكل افتراضي في اجتماع القيادة السنوي للتحالف اليهودي الجمهوري في نهاية الأسبوع الماضي قبل ظهور نتائج الاستطلاع، فقال إنه لم يكن مهتمًا بالعودة إلى تويتر "لا أرى أي سبب لذلك، لديهم الكثير من المشاكل في تويتر، أنت ترى ما يجري، قد تنجح ، وقد لا تنجح ".