شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 1.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت الرسوم البيانية لأسعار العملات المشفرة أرباحًا بعد أن فتحت أغلبية العملات المعدنية التداول على الأخضر، حيث دخلت البيتكوين إلى ساحة التداول محققة ربحًا بنسبة 0.67٪، ويتم تداول البيتكوين حاليًا حول نقطة السعر البالغة 16677 دولارًا في التبادلات الدولية مثل Coinbase و Binance .

وتضخمت قيمة إيثر أيضًا بعد أن سجلت البيتكوين مكاسب، مع ربح 3.21 %، ويتم تداول إيثر بسعر 1،198 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

وارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنسبة 1.93 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، في الوقت الحالي، يبلغ تقييم قطاع التشفير العالمي 838.91 مليار دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap، على الرغم من تقلبات السوق، لم يفقد لاعبو العملات المشفرة الأمل.