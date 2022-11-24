شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الرقائق المستقبلية ستكون أسرع بكثير من خلال الجرافيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون الرقائق المستقبلية أسرع بعشر مرات، بفضل الجرافين، فالرقائق الموجودة في أفضل وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات في السوق حاليًا مصنوعة من السيليكون، لكن العلماء يدركون حدودها.

ومن أجل الاستمرار في رفع مستوى الأداء دون الإضرار بكفاءة الطاقة، يتم إجراء الكثير من الأبحاث لإيجاد بديل للسيليكون.

قد يكون الجرافين أحد هذه الخيارات، والذي يمكن أن يقدم 10 أضعاف أداء السيليكون مع الحفاظ على استهلاك منخفض للطاقة. ومع ذلك ، هناك مشكلة - إنها مكلفة حقًا.

كما ذكرت Wccftech ، تحدثت العديد من الشركات عن استخدام الجرافين كبديل للرقائق القائمة على السيليكون التي نعرفها اليوم. تم إنشاء ابتكار الصين الجرافين النحاس خلال مؤتمر الصين الدولي للابتكار في الجرافين ، ويبدو أنه لأول مرة منذ سنوات ، قد يأتي شيء من هذه الخطط المتعلقة بالجرافين حسبما نقل موقع Digitartlends.

وعلى الرغم من أن السيليكون يحظى بشعبية كبيرة اليوم بسبب إنتاجيته العالية وتكاليف الإنتاج المقبولة، إلا أن الجرافين يمكن أن يكون أفضل بالتأكيد. إنه أقوى بكثير من السيليكون. في الواقع يقال إنه أقوى 200 مرة من الفولاذ.

ورغم ذلك فهي خفيفة الوزن للغاية، حيث يزن المتر المربع من الجرافين أقل من ملليجرام. كما أنه مفيد للغاية، سواء من حيث الحرارة والكهرباء، ويمكن أن يحل محل النحاس في هذه الرقائق المستقبلية.

عرضت شركة IBM Corporation رقائق الجرافين في وقت مبكر من عام 2010، لذا فإن البحث في الجرافين مستمر منذ فترة طويلة الآن.

في ذلك الوقت أظهرت الرقائق ترددات ترانزستور تصل إلى 100 جيجاهرتز ، لكن شركة آي بي إم قالت إنها يمكن أن تصل إلى 1000 جيجاهرتز.

على الرغم من ذلك لم يتم قط اختيار الجرافين للإنتاج الضخم، وتكلفة التصنيع هي السبب.

على الرغم من أننا قد اقتربنا من حدود ما يمكن أن تفعله الرقائق القائمة على السيليكون، إلا أنها على الأقل متاحة على نطاق واسع وأرخص بكثير في صنعها.

تعتبر الرقائق التي تعتمد على الجرافين أكثر تعقيدًا في الإنتاج، لذلك من الصعب تحديد ما إذا كانت ستدخل الإنتاج الضخم على نطاق واسع ومتى ستحدث تأثيرًا.

يستكشف العلماء أيضًا طرقًا أخرى، ربما تكون أكثر غرابة، مثل صنع رقائق من العسل أو استخدام الورق لإنتاج لوحات الدوائر المطبوعة (PCBs).