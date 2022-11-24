شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء جونو تلتقط صورة دقيقة لجو المشترى وقمرين للكوكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المركبة الفضائية جونو التابعة لناسا عن صورة دقيقة لجو كوكب المشترى والقمرين كاليستو وآيو، وكانت التقطت الصورة التي تم إصدارها حديثًا بواسطة مركبة JunoCam للمركبة الفضائية قبل أقل من عام بقليل، حيث أكمل جونو الذي يستكشف كوكب المشتري تحليقه القريب الثامن والثلاثين من أكبر كوكب في نظامنا الشمسي.



جو المشترى وأقماره

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تُظهر الصورة قوس أفق المشتري وسحب الكوكب المموجة، بينما تلتقط أيضًا أقمار Io وكاليستو، وتم التقاط الصورة عندما كان جونو على ارتفاع حوالي 8700 ميل (14000 كيلومتر) فوق قمم سحابة كوكب المشتري، عند خط عرض حوالي 69 درجة، وكان يسافر بسرعة حوالي 123000 ميل في الساعة (198000 كم / ساعة) بالنسبة إلى الكوكب، وفقًا لبيان ناسا.

واستخدم العالم جيرالد إيششتات بيانات JunoCam الخام لعمل النسخة الأصلية من هذه الصورة، وكشفت وكالة ناسا أن عالم آخر، وهو توماس ثوموبولوس، عالجها بعد ذلك، وقام بالتكبير وإجراء تحسينات على اللون.

جدير بالذكر أن جونو أجرت مؤخرًا رحلة جوية لواحد آخر من أقمار جاليليو الأربعة الكبرى لكوكب المشتري، عالم المحيط المغطى بالجليد في قمر أوروبا، كما اقترب جونو أيضًا من القمر الرابع، جانيميد، في أبريل 2021، حيث قدم صورًا لأكبر قمر في النظام الشمسي خلال تلك الرحلة.

وتوفر وكالة ناسا الفضائية الصور الأولية لـ JunoCam، حيث إنها متاحة للجمهور للاطلاع عليها ومعالجتها، مثلما فعل العالمين مع صورة جونو التي تم إصدارها مؤخرا من بيانات مر عليها ما يقرب من عام.